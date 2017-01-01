Впервые в истории Берлинале откроет мультфильм

68-й Берлинский кинофестиваль, который стартует 15 февраля, объявил фильм открытия. Это – анимация американского режиссера Уэса Андерсона «Остров собак».
«Остров собак» – кукольная анимация о 12-летнем мальчике, который отправляется в путешествие по Японии, чтобы найти свою собаку, отправленную в изгнание на остров. Главных героев озвучили Билл Мюррей, Скарлетт Йоханнсон, Тильда Суинтон, Харви Кейтель и другие. В широкий прокат мультфильм выйдет в марте.
Организаторы отмечают, что лента стала уже второй его работой, с которой будет начинаться фестиваль – в 2014 году его открывал фильм «Отель Гранд Будапешт». Кроме того, он удостоился Гран-при жюри.
"Я очень рад, что Уэс Андерсон снова открывает Берлинале. «Остров собак» станет первым за историю киносмотра мультфильмом, который откроет кинофестиваль. Фильм, который очаровывает стилем Уэса Андерсона", – сказал директор фестиваля Дитер Косслик.