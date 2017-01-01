Впервые в истории Берлинале откроет мультфильм

Организаторы отмечают, что лента стала уже второй его работой, с которой будет начинаться фестиваль – в 2014 году его открывал фильм «Отель Гранд Будапешт». Кроме того, он удостоился Гран-при жюри.

"Я очень рад, что Уэс Андерсон снова открывает Берлинале. «Остров собак» станет первым за историю киносмотра мультфильмом, который откроет кинофестиваль. Фильм, который очаровывает стилем Уэса Андерсона", – сказал директор фестиваля Дитер Косслик.