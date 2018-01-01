«Ворошиловград» примет участие в питчинге кинорынка Connecting Cottbus

Проект фильма «Ворошиловград», являющийся экранизацией одноименного романа Сергея Жадана, отобран для участия в индустриальной секции Work in Progress крупнейшего европейского кинорынка копродукции Connecting Cottbus.

Как отмечает пресс-служба Госкино, «Ворошиловград» стал одним из четырех кинопроектов, выбранных из 50 представленных.

Секция Work in Progress организована впервые. 19-й Connecting Cottbus состоится 9-10 ноября в рамках Международного кинофестиваля в немецком Котбусе.

Напомним, в прошлом году «Ворошиловград» получил на этом кинофоруме получил две награды – COCO Best Pitch Award и COCO Producers Network Award.

Экранизацию «Ворошиловград» осуществляет режиссер Ярослав Лодыгин. Лента создается в копродукции Украины и Швейцарии при финансовой поддержке Госкино. Съемки фильма завершились 29 сентября, а его премьера запланирована на очень 2018 года.