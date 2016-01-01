«Ворошиловград» Лодыгина и «Стоп-земля» Горностай получили главные призы Connecting Cottbus

Фильм «Ворошиловград» Ярослава Лодыгина, являющийся экранизацией одноименного романа Сергея Жадана, получил главный приз в индустриальной секции Work in Progress крупнейшего европейского кинорынка копродукции Connecting Cottbus.

"Немецкий Котбус становится удачливым местом для нашего фильма! В прошлом году экспертная публика выбрала «Ворошиловград» как лучший проект среди многих в Центральной и Восточной Европе. Мы восприняли это, как жест доверия и большой аванс. А только что – после того, как мы показали жюри, что было снято за этот год – получили главный приз секций Work in Progress (в работе). Среди 50 проектов со всей Европы!", – сообщается на Facebook-странице ленты.

Как уточнила исполнительный продюсер фильма Александра Костина, награда составляет 35 тыс. евро, которые будут потрачены на постпродакшен.

Кроме «Ворошиловграда», главные призы питчинга – Coco Best Pitch Award и Coco Producers Network Award – также получила команда режиссера Катерины Горностай за кинопроект полнометражного игрового фильма «Стоп-земля».