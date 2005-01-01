«Войну миров» превратят в сериал

Студии Urban Myth Films и StudioCanal уже начали подготовительную работу над научно-фантастической драмой, действие в которой происходит в наши дни. По сведениям издания The Hollywood Reporter, съемочный процесс планируется начать осенью.

Сценарий к восьмисерийному проекту напишет лауреат премии BAFTA Ховард Оверман («Мерлин», «Отбросы»).

«Во многом роман Герберта Уэллса – поучительная история о расовом превосходстве и этническом конфликте. Именно этих тем мне бы хотелось коснуться более подробно в моем современном переосмыслении, – поделился Оверман. – Я намерен представить новому поколению зрителей современную, смелую и узнаваемую версию, вдохновленную этим любимым многими произведением».

В новой версии «Войны миров» астрономы улавливают сигнал из другой галактики, который подтверждает существование внеземного разума. Контакт происходит очень быстро. За считанные дни человечество практически истреблено, а уцелевшие с ужасом наблюдают за кораблями пришельцев, висящими в воздухе, задаваясь вопросом: кто они такие и почему хотят уничтожить землян?

Точная дата выхода сериала пока неизвестна, но премьера ожидается уже в 2019 году на канале Canal+ во Франции и на Fox в более чем 50 странах Европы и Африки.

Напомним, последняя экранизация бессмертного романа вышла 13 лет назад в 2005 году. Режиссером картины «Война миров» выступил Стивен Спилберг, а главные роли исполнили Том Круз и Дакота Фаннинг.