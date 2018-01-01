Внук Ивана Франко стал консультантом фильма «Захар Беркут» Сеитаблаева

Команда студии Kinorob, которая работает над историческим фильмом «Захар Беркут» по мотивам повести Ивана Франко, подписала меморандум о сотрудничестве в рамках производства ленты с внуком писателя, главой «Международного фонда Ивана Франко» Роландом Франко.
Таким образом, свои усилия в работе над будущей экранизацией объединят творческая команда проекта, представители фонда, знатоки творчества Ивана Франко, культурологи, историки и этнографы.
"Мы приложим все усилия, чтобы помочь команде окунуться в мир повести, идей и мыслей Ивана Франко и сделать отличный фильм", – говорит директор фонда Игорь Курус.По условиям меморандума, фонд будет осуществлять информационную поддержку компании Kinorob, что необходимо в целях производства фильма, и предоставлять консультации по вопросам творчества Ивана Франко.
По словам продюсера ленты Егора Олесова, одна из основных целей фильма – донести до молодежи и сделать понятными для современного зрителя идеи гражданского общества, единения, самоотверженности и честности, которые закладывал классик в своем произведении, показать, что до сих пор они не теряют своей актуальности.
Напомним, «Захар Беркут» является победителем Девятого питчинга Госкино. Заявленный бюджет картины составляет 75 млн грн, из них господдежка – 30 млн грн.Режиссером ленты выступает Ахтем Сеитаблаев. Начало съемок запланировано на весну.
Фото: Пресс-служба Film.ua
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