Внук Ивана Франко стал консультантом фильма «Захар Беркут» Сеитаблаева

"Мы приложим все усилия, чтобы помочь команде окунуться в мир повести, идей и мыслей Ивана Франко и сделать отличный фильм", – говорит директор фонда Игорь Курус.По условиям меморандума, фонд будет осуществлять информационную поддержку компании Kinorob, что необходимо в целях производства фильма, и предоставлять консультации по вопросам творчества Ивана Франко.

По словам продюсера ленты Егора Олесова, одна из основных целей фильма – донести до молодежи и сделать понятными для современного зрителя идеи гражданского общества, единения, самоотверженности и честности, которые закладывал классик в своем произведении, показать, что до сих пор они не теряют своей актуальности.

Напомним, «Захар Беркут» является победителем Девятого питчинга Госкино. Заявленный бюджет картины составляет 75 млн грн, из них господдежка – 30 млн грн.Режиссером ленты выступает Ахтем Сеитаблаев. Начало съемок запланировано на весну.

Фото: Пресс-служба Film.ua