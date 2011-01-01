Владимир Войтенко стал главой правления Украинской киноакадемии

Об этом сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии.

Кинокритик и киновед Владимир Войтенко сказал: «Тепло благодарю членов правления Украинской киноакадемии за оказанное доверие. Мы на пороге только третьего года функционирования национальной Киноакадемии и выдвижения кандидатов – фильмов и кинематографистов – на третью же по счету премию «Золота дзиґа». Мы должны оптимизировать и выкристаллизовать свою деятельность, сверяя ее с тревожным, но актуальным по времени и истинным культурным, художественным и политическим, экономическим обретением независимости Украины. Киноакадемия должна убедительно выступить в качестве уверенного и решительного голоса украинских кинематографистов в стране и мире. Приложу все усилия, чтобы продолжить осознанную работу коллег и предыдущего председателя правления, режиссера Михаила Ильенко, в этом направлении».

Новоизбранный председатель является членом Национального союза кинематографистов Украины, главным редактором кинопорталов KINOKOLO.UA и «Сценарная мастерская», автором и ведущим программы «Аргумент-Кино» на канале «1+1», автором более 900 публикаций по вопросам кино и телевидения.

В 2011–2014 годах Владимир Войтенко был членом Украинского Оскаровского комитета. С августа 2014 – председателем общественного совета ОО «ТО "Вавилон 13"».

В октябре были избраны 12 членов правления Украинской киноакадемии, куда вошли: Сергей Борденюк, Владимир Войтенко, Людмила Горделадзе, Иванна Дядюра, Денис Иванов, Михаил Ильенко, Сергей Лавренюк, Юрий Минзянов, Егор Олесов, Андрей Ризоль, Влад Ряшин, Игорь Савиченко, Ахтем Сеитаблаев, Валерия Сочивец и Марина Степанская.

Срок полномочий членов и председателя правления – два года.

Украинская киноакадемия была создана в феврале 2017 года. Инициатором стал Одесский международный кинофестиваль.