Владимир Лерт – о голливудской массовке, Богдане Ступке и биткоинах

Фильм Владимира Лерта «Мир Вашему дому!» станет открытием 47-го МКФ «Молодость», который стартует 21 октября.
Почему вы решили экранизовать Шолом-Алейхема? Казалось бы, не самый актуальный автор в наше время.
С творчеством Шолом-Алейхема меня познакомил великий Богдан Сильвестрович Ступка, пригласив меня однажды на спектакль «Тевье-Тевель». После спектакля я, к своему стыду, узнал, что это пьеса выдающегося драматурга Григория Горина. А в его творчество я влюблен с самого детства.
То есть этот фильм вы начинали еще с Богданом Ступкой?
Да. Когда Богдана Сильвестровича не стало, меня продюсеры поставили перед фактом: надо снимать. Если говорить честно, «Мир Вашему дому!» – это фильм моей мечты. Если бы я отказался его снимать, продюсеры просто нашли бы другого режиссера, и я бы потерял этот фильм.
Скажите, а со Ступкой вы успели отснять какие-то материалы?
Нет. И вообще, я не хотел бы в это углубляться. Это очень личная для меня история.
А как эта роль досталась Евгению Князеву? Он тоже играл Тевье на сцене?
Нет, не играл. Когда-то, как и все мы, я смотрел сериал «Вольф Мессинг», где Евгений Владимирович играет главную роль. И в этом сериале было несколько очень трогательных сцен, которые показывали его глубину не только как актера, но и человеческую. И когда я его пригласил поработать, Евгений Князев совершенно не был готов к роли Тевье. Но первое, что он мне сказал: "От таких ролей не отказываются! Давайте делать пробы".
Как вы сработались?
Это очень добрый и хороший человек, очень искренне любящий Украину. Кстати говоря, его жизнь в кино началась на киностудии Довженко в 1988 году. Не знаю, слышали вы или нет, но фильм «Мир Вашему дому!» снимался долгих четыре года. И Евгений Владимирович на протяжении всего этого времени не терял веры в то, что мы сможем завершить фильм, и всячески помогал нам в этом, работая по 22 часа на площадке. Иногда на холоде и в грязи по колено. Он отказался от приличной части своего гонорара, чтобы у нас была возможность закончить съемки. Мы все очень благодарны ему за преданность своему делу.
Вы очень эффектно работаете с актерами старшего поколения – Богданом Ступкой, Князевым, Долинским. Они не пытались вмешиваться в вашу работу на съемочной площадке?
Мне очень повезло, что в Лос-Анджелесе я пошел учиться в актерскую школу к Александру Кузнецову. (Известный по фильму 1988 года «Джек Восьмеркин – американец» актер, сценарист и театральный педагог, после эмиграции в США организовал международную школу актерского мастерства International Actors School. – «Телекритика») Мы подружились, я несколько лет посещал его актерские классы. А Кузнецов в то время поднимал квалификацию многих калифорнийских звезд, включая Квентина Тарантино. Он очень талантливый педагог, научил меня работать с актерами любых уровней. Вот, наверное, благодаря Саше я и научился переубеждать великих, но чаще, конечно, прислушиваться к ним.
Вы говорили, что в пьесы Горина влюблены с детства. Не испытывали сомнений, приступая к сценарию на основе его «Поминальной молитвы»?
Все было не совсем так. Григорий Горин создал великолепный драматургический каркас, а выстроить его – самая сложная работа на свете, в прямом смысле этого слова. А уже этот горинский драматургический каркас Александр Кузнецов превратил в динамичный сценарий, который я еще потом долгое время правил, то возвращая, то удаляя сцены и реплики. Я всего лишь пытался выстроить последовательность сюжета таким образом, чтобы увлечь и погрузить в эту историю современного зрителя, предвзятого и всего повидавшего.
Создается впечатление, что фильм комментирует текущие тенденции в украинском обществе, расколотом по идеологическому и национальному вопросу. Так и было задумано?
Так было задумано Шолом-Алейхемом, который в то время описывал современность. Такими были рассказы самого Тевье, который привозил писателю молоко на дачу. А мы, отталкиваясь от текстов Шолом-Алейхема, можем лишь предположить, насколько с того времени изменилась наша жизнь. Насколько мы как общество эволюционируем или наоборот – деградируем. Мы от себя ничего не добавляли, ни единого лишнего слова.
Ваш фильм «Отторжение» – едва ли не единственный фантастический фильм, снятый в Украине за все годы независимости. Почему, как вы полагаете, этот жанр не прижился в украинском кино? Ведь, как показывает опыт Данкана Джонса или Шэйна Каррута, фантастику можно снимать за очень скромные деньги.
Главное – оригинальные идеи и хорошие сценарии. Но для того, чтобы генерировать новое, нужно пересмотреть и перечитать все старое. Потому что все уже было придумано задолго до нас. А что касается «Отторжения», то это фильм не фантастический, а больше фантасмагорический. То есть, по сути, если вдуматься, в истории ничего фантастического нет. Даже наоборот.
Есть ли какие-то шансы увидеть фильм в украинском прокате? Что на данный момент происходит вокруг прав на него?
Сейчас можно увидеть только продюсерскую версию, зато бесплатно, на YouTube и в хорошем качестве. Но должен сказать, что это не моя версия фильма. Продюсер не хочет отдать мне материалы для того, чтобы я закончил фильм. Возможно, когда-нибудь он передумает, я доделаю фильм, и тогда «Отторжение» можно будет как-нибудь показать – например, на двадцатипятилетие фильма. (Смеется.)
В интернете можно прочитать, что вы активно снимались в Голливуде в массовке. Назовите, пожалуйста, фильмы, о которых идет речь.
В массовке сниматься – ума много не надо, все очень просто: приходишь, тебя фотографируют, и снимайся хоть каждый день. Это же Голливуд. Если не моргать, то можно меня увидеть в шоу «Все любят Раймонда» и в «Элизабеттауне» с Орландо Блумом в главной роли. В фильме Стивена Содерберга «Хороший немец» я шагаю на параде союзников в роли одного из двухсот французских солдат. Был и на Диком западе в сериале Deadwood. Вообще, я снимался в массовке несколько лет после окончания киношколы, так что можно долго перечислять. Съемки помогали мне выжить после киношколы, хотя платят, конечно же, немного. Но главное, что такой опыт помогает понять некоторые нюансы, дает возможность подглядывать, как работают звезды и режиссеры первой величины.
Можете поделиться, каким будет ваш следующий проект?
Могу. Мы уже запустили проект, рабочее название которого – Bitcoin Movie. Это будет комедия о невезучем парне, который случайно выбрасывает огромную сумму биткоинов, когда они еще ничего не стоили, а теперь пытается их найти.
Последний вопрос: какие фильмы вдохновили вас снимать самому?
Самое первое и самое яркое впечатление от кино я получил еще в детстве, в Белоруссии, когда мы с папой посмотрели в кинотеатре «Человека с бульвара Капуцинов» и «Того самого Мюнхгаузена». А когда я жил в штате Колорадо и еще даже не мечтал о киношколе, взял в прокате кассету с фильмом Владимира Машкова «Сирота казанская». В конце кассеты был записан документальный фильм о съемках фильма, и когда я увидел, как снимается кино, понял, что это и есть моя жизнь. Пошел, купил компьютер в кредит, подключился к интернету и стал искать киношколу. Вот такая была отправная точка.
Фото – Ната Боровик
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