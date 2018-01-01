Владимир Лерт – о голливудской массовке, Богдане Ступке и биткоинах

Почему вы решили экранизовать Шолом-Алейхема? Казалось бы, не самый актуальный автор в наше время.

С творчеством Шолом-Алейхема меня познакомил великий Богдан Сильвестрович Ступка, пригласив меня однажды на спектакль «Тевье-Тевель». После спектакля я, к своему стыду, узнал, что это пьеса выдающегося драматурга Григория Горина. А в его творчество я влюблен с самого детства.

То есть этот фильм вы начинали еще с Богданом Ступкой?

Да. Когда Богдана Сильвестровича не стало, меня продюсеры поставили перед фактом: надо снимать. Если говорить честно, «Мир Вашему дому!» – это фильм моей мечты. Если бы я отказался его снимать, продюсеры просто нашли бы другого режиссера, и я бы потерял этот фильм.

Скажите, а со Ступкой вы успели отснять какие-то материалы?

Нет. И вообще, я не хотел бы в это углубляться. Это очень личная для меня история.

А как эта роль досталась Евгению Князеву? Он тоже играл Тевье на сцене?

Нет, не играл. Когда-то, как и все мы, я смотрел сериал «Вольф Мессинг», где Евгений Владимирович играет главную роль. И в этом сериале было несколько очень трогательных сцен, которые показывали его глубину не только как актера, но и человеческую. И когда я его пригласил поработать, Евгений Князев совершенно не был готов к роли Тевье. Но первое, что он мне сказал: "От таких ролей не отказываются! Давайте делать пробы".