ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер «Все деньги мира» с Кристофером Пламмером вместо Кевина Спейси

Культура

Создатели фильма «Все деньги мира» (режиссер Ридли Скотт) обнародовали новый трейлер. В нем уже нет Кевина Спейси, который исполнил одну из главных ролей, однако вскоре был заменен Кристофером Пламмером из-за волны обвинений в сексуальных домогательствах.

Сцены с Кристофером Пламмером доснимались уже после того, как картина была готова.

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В первом трейлере герой Кевина Спейси выглядел так:

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Напомним, «Все деньги мира» основан на реальных событиях. Он рассказывает о похищении внука американского миллиардера Жана Пола Гетти в 1973 году. Главных ролях в картине снялись также Марк Уолберг и Мишель Уильямс. Выход в прокат запланирован на 21 декабря.

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