Вышел трейлер «Все деньги мира» с Кристофером Пламмером вместо Кевина Спейси

Создатели фильма «Все деньги мира» (режиссер Ридли Скотт) обнародовали новый трейлер. В нем уже нет Кевина Спейси, который исполнил одну из главных ролей, однако вскоре был заменен Кристофером Пламмером из-за волны обвинений в сексуальных домогательствах.

Сцены с Кристофером Пламмером доснимались уже после того, как картина была готова.