Вышел трейлер украинско-итальянской комедии «Изи»

Создатели украинско-итальянского полнометражного фильма «Изи» режиссера Андреа Маньяни, который снимался при поддержке Госкино, представили первый трейлер.
Лента рассказывает о приключениях в украинских Карпатах депрессивного 40-летнего итальянца Исидоро, бывшего красавца и успешного пилота.
Напомним, мировая премьера комедии состоится на одном из крупнейших кинофестивалей мира – международном кинофестивале в Локарно. Она вошла в конкурсную программу сразу в пяти номинациях. Заинтересованность в прокате «Изи» выразили уже 57 стран и территорий.
Премьера фильма в Украине запланирована на 14 сентября.
Фото: Facebook Nicola Nocella
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