Вышел трейлер украинско-итальянской комедии «Изи»

Напомним, мировая премьера комедии состоится на одном из крупнейших кинофестивалей мира – международном кинофестивале в Локарно. Она вошла в конкурсную программу сразу в пяти номинациях. Заинтересованность в прокате «Изи» выразили уже 57 стран и территорий.

Премьера фильма в Украине запланирована на 14 сентября.

Фото: Facebook Nicola Nocella