ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер украинской трагикомедии «Мир Вашему дому!»

Культура
Создатели фильма «Мир Вашему дому!» обнародовали второй трейлер.

_

_

«Мир вашему дому» – это аутентичная трагикомедия, которая снимается при финансовой поддержке Госкино. Ее действие происходит в начале ХХ века.

По сюжету, тевье-молочник живет в маленькой деревне. Он беден и верит, что у его дочерей есть один шанс избежать бедности – удачное замужество. Но у его дочерей есть другой план.

Режиссером фильма выступил Владимир Лерт. Роли играют актеры Евгений Князев, Владимир Долинский, Антон Шагин, София Письман, Виктор Андриенко и др.

Напомним, выход ленты «Мир вашему дому» запланирован на 26 октября.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Любомир Левицкий утвержден режиссером голливудского триллера

Культура

Умерла легендарная французская актриса

Популярное на Телекритике



Дуся

Какие сериалы смотрят медийщики

Культура

Любомир Левицкий утвержден режиссером голливудского триллера

Дуся

Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

Общество

Должен ли журналист согласовывать интервью