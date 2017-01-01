Вышел трейлер украинской трагикомедии «Мир Вашему дому!»

«Мир вашему дому» – это аутентичная трагикомедия, которая снимается при финансовой поддержке Госкино. Ее действие происходит в начале ХХ века.

По сюжету, тевье-молочник живет в маленькой деревне. Он беден и верит, что у его дочерей есть один шанс избежать бедности – удачное замужество. Но у его дочерей есть другой план.

Режиссером фильма выступил Владимир Лерт. Роли играют актеры Евгений Князев, Владимир Долинский, Антон Шагин, София Письман, Виктор Андриенко и др.

Напомним, выход ленты «Мир вашему дому» запланирован на 26 октября.