Вышел трейлер украинской «Казки про гроші»

Режиссером фильма выступила Олеся Моргунець-Исаенко, продюсером – директор Киностудии имени Довженко, режиссер Олесь Янчук, автором сценария – Виктор Гресь.

"Наша история об ужасной человеческой алчности, скупости и жадности. О ростовщиках, дармоедах и подхалимах, о бездельниках, пьяницах и рясоносцах. Но прежде всего – о настоящей любви, преданности и самопожертвовании", – говорят создатели ленты.

Недавно «Казка про гроші» получила приз от Академии индийского кинофестиваля ICFF и награду жюри за «Особый фильм».

Напомним, проект фильма стал одним из победителей Второго питчинга Госкино, получив государственную финансовую поддержку в размере более 11,9 млн грн, что составляет 100% стоимости производства.

Фото: Facebook-страница фильма