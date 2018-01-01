Вышел трейлер украинской «Казки про гроші»

Создатели полнометражного художественного фильма «Казка про гроші» представили трейлер. Премьера же самой картины запланирована на ноябрь.
Режиссером фильма выступила Олеся Моргунець-Исаенко, продюсером – директор Киностудии имени Довженко, режиссер Олесь Янчук, автором сценария – Виктор Гресь.
"Наша история об ужасной человеческой алчности, скупости и жадности. О ростовщиках, дармоедах и подхалимах, о бездельниках, пьяницах и рясоносцах. Но прежде всего – о настоящей любви, преданности и самопожертвовании", – говорят создатели ленты.
Недавно «Казка про гроші» получила приз от Академии индийского кинофестиваля ICFF и награду жюри за «Особый фильм».
Напомним, проект фильма стал одним из победителей Второго питчинга Госкино, получив государственную финансовую поддержку в размере более 11,9 млн грн, что составляет 100% стоимости производства.
Фото: Facebook-страница фильма
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