ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер украинской «Казки про гроші»

Культура

Создатели полнометражного художественного фильма «Казка про гроші» представили трейлер. Премьера же самой картины запланирована на ноябрь.

_

_

Режиссером фильма выступила Олеся Моргунець-Исаенко, продюсером – директор Киностудии имени Довженко, режиссер Олесь Янчук, автором сценария – Виктор Гресь.

"Наша история об ужасной человеческой алчности, скупости и жадности. О ростовщиках, дармоедах и подхалимах, о бездельниках, пьяницах и рясоносцах. Но прежде всего – о настоящей любви, преданности и самопожертвовании", – говорят создатели ленты.

Недавно «Казка про гроші» получила приз от Академии индийского кинофестиваля ICFF и награду жюри за «Особый фильм».

Напомним, проект фильма стал одним из победителей Второго питчинга Госкино, получив государственную финансовую поддержку в размере более 11,9 млн грн, что составляет 100% стоимости производства.

Фото: Facebook-страница фильма

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Легендарный актер из «Твин Пикса» умер в 91 год

Культура

«Эмми» в главной номинации получил сериал «Рассказ служанки»

Популярное на Телекритике



Дуся

«Народ против»: трагикомедия в трех действиях

Дуся

Журналистка, расследовавшая коррупционные схемы, зарабатывает на платьица в Facebook

Бизнес

Новой ведущей «Сніданку з 1+1» стала экономист-маркетолог

Дуся

«Интер» отказался платить Георгию Гонгадзе 800 долларов в месяц