Вышел трейлер украинского исторического экшена «Червоный»

Создатели остросюжетного исторического экшена «Красный» режиссера Зазы Буадзе по одноименному роману Андрея Кокотюхи презентовали второй трейлер.

Сюжет фильма разворачивается в 1947 году вокруг двух украинцев – Данила Красного и Виктора Гурова, попавших в лагерь ГУЛАГ. Один ранее был членом Украинской повстанческой армии (УПА) и родился на западе Украины, а второй – советский летчик с востока Украины, которому не очень-то и близкое понятие патриотизма. Но судьба свела их вместе.