ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер украинского исторического экшена «Червоный»

Культура

Создатели остросюжетного исторического экшена «Красный» режиссера Зазы Буадзе по одноименному роману Андрея Кокотюхи презентовали второй трейлер.

Сюжет фильма разворачивается в 1947 году вокруг двух украинцев – Данила Красного и Виктора Гурова, попавших в лагерь ГУЛАГ. Один ранее был членом Украинской повстанческой армии (УПА) и родился на западе Украины, а второй – советский летчик с востока Украины, которому не очень-то и близкое понятие патриотизма. Но судьба свела их вместе.

_

_

Напомним, фильм производится при поддержке Госкино. Национальная премьера «Красного» запланирована на 24 августа.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Какие фильмы понравились украинским режиссерам на Одесском фестивале

Культура

Украинский режиссер подтвердил участие Игги Попа в своем новом фильме

Популярное на Телекритике



Дуся

Наталья Влащенко: «Мне не нравится, что журналистов поделили на тех, кто «рука Кремля», и тех, кто – нет»

Дуся

«Джаз на Днепре»: восторг Марии Максаковой, шарм Яники Мерило и другое амплуа Дмитрия Логвина

Дуся

«Изгнаны, но не забыты»: Яркие ссоры журналистов с гостями в прямом эфире

Дуся

Анатолий Анатолич: «Я не переживаю, что останусь без денег. Работа на «1+1» не была моим основным источником дохода»