Вышел трейлер украинского исторического экшена «Червоный»

Создатели остросюжетного исторического экшена «Красный» режиссера Зазы Буадзе по одноименному роману Андрея Кокотюхи презентовали второй трейлер.
Сюжет фильма разворачивается в 1947 году вокруг двух украинцев – Данила Красного и Виктора Гурова, попавших в лагерь ГУЛАГ. Один ранее был членом Украинской повстанческой армии (УПА) и родился на западе Украины, а второй – советский летчик с востока Украины, которому не очень-то и близкое понятие патриотизма. Но судьба свела их вместе.
Напомним, фильм производится при поддержке Госкино. Национальная премьера «Красного» запланирована на 24 августа.