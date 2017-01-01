Вышел трейлер «Щелкунчика» Disney со звездами Голливуда

Фильм рассказывает о приключениях девочки Клары, получившей в подарок некрасивую причудливую игрушку – Щелкунчика. С наступлением ночи она оживает и ведет Клару в волшебный мир, где бушует война между маленькими солдатиками и полчищем злобных мышей.

Режиссером ленты является Лассе Халльстрем («Дорогой Джон», «Пряности и страсти», «Собачья жизнь» и др.). А снялись в ней Кира Найтли, Маккензи Фой («Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2» (дочь Беллы и Эдварда), «Интерстеллар»), Хелен Миррен, Морган Фриман и другие.

Мировая премьера «Щелкунчика» запланирована на ноябрь следующего года.