ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер «Щелкунчика» Disney со звездами Голливуда

Культура

Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер рождественского фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства», саундтреком которого стал «Танец феи Драже» из балета Петра Чайковского.

_

_

Фильм рассказывает о приключениях девочки Клары, получившей в подарок некрасивую причудливую игрушку – Щелкунчика. С наступлением ночи она оживает и ведет Клару в волшебный мир, где бушует война между маленькими солдатиками и полчищем злобных мышей.

Режиссером ленты является Лассе Халльстрем («Дорогой Джон», «Пряности и страсти», «Собачья жизнь» и др.). А снялись в ней Кира Найтли, Маккензи Фой («Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2» (дочь Беллы и Эдварда), «Интерстеллар»), Хелен Миррен, Морган Фриман и другие.

Мировая премьера «Щелкунчика» запланирована на ноябрь следующего года.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику

Культура

«Не от мира сего»: как Oxxxymiron баттлит против СМИ

Популярное на Телекритике



Культура

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Бизнес

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ