Вышел трейлер нового сезона «Развода» с Сарой Джессикой Паркер

Телеканал HBO обнародовал трейлер второго сезона комедийного сериала «Развод», главную роль в котором играет Сара Джессика Паркер.

В ленте рассказывается о Фрэнсис и ее муже Роберте, которого играет Томас Хейден Черч («Здравствуй, папа, Новый год!», «Мы купили зоопарк», «Джон Картер» и др.), переживающих развод и пытающихся начать жизнь с чистого листа. Создатели сериала наглядно показывают, что развод – хоть и крайне неприятное событие для супругов, но на нем жизнь точно не заканчивается.