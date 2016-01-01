ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер нового сезона «Развода» с Сарой Джессикой Паркер

Культура

Телеканал HBO обнародовал трейлер второго сезона комедийного сериала «Развод», главную роль в котором играет Сара Джессика Паркер.

В ленте рассказывается о Фрэнсис и ее муже Роберте, которого играет Томас Хейден Черч («Здравствуй, папа, Новый год!», «Мы купили зоопарк», «Джон Картер» и др.), переживающих развод и пытающихся начать жизнь с чистого листа. Создатели сериала наглядно показывают, что развод – хоть и крайне неприятное событие для супругов, но на нем жизнь точно не заканчивается.

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Премьера нового сезона запланирована на 14 января.

Напомним, первый сезон «Развода» стартовал в сентябре 2016 года. Тогда некоторые критики даже окрестили его своеобразным продолжением «Секса в большом городе».

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