ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер нового фильма Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва»

Культура

Госкино представило трейлер нового полнометражного художественного фильма Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва» (рабочее название «Ее сердце»), который создается при поддержке ведомства.

«Чужая молитва» - реальная история молодой крымскотатарской девушки, которая во время оккупации фашистами Бахчисарая спасла жизнь 88-х еврейских детей.

В ленте снялись актеры Лилия Яценко, Andrian Zwicker, Atzmon Wircer Shmuel, Ахтем Сеитаблаев, Вениамин Прибура. Продюсером выступила Иванна Дядюра, а автором сценария -Николай Рыбалка. Съемками фильма занимается компания «Идас фильм».

Проект стал победителем Седьмого питчинга Госкино. Бюджет фильма составляет 31 млн грн, доля государственного финансирования - 10 млн грн. Премьера«Чужой молитвы» запланирована на 18 мая.



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