Вышел трейлер нового фильма Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва»

Госкино представило трейлер нового полнометражного художественного фильма Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва» (рабочее название «Ее сердце»), который создается при поддержке ведомства.

«Чужая молитва» - реальная история молодой крымскотатарской девушки, которая во время оккупации фашистами Бахчисарая спасла жизнь 88-х еврейских детей.

В ленте снялись актеры Лилия Яценко, Andrian Zwicker, Atzmon Wircer Shmuel, Ахтем Сеитаблаев, Вениамин Прибура. Продюсером выступила Иванна Дядюра, а автором сценария -Николай Рыбалка. Съемками фильма занимается компания «Идас фильм».

Проект стал победителем Седьмого питчинга Госкино. Бюджет фильма составляет 31 млн грн, доля государственного финансирования - 10 млн грн. Премьера«Чужой молитвы» запланирована на 18 мая.