Вышел трейлер «Марии Магдалины» с Хоакином Фениксом и Руни Мара

Режиссером выступил Гарт Дэвис («Лев»), а главные роли исполнили Хоакин Феникс, Руни Мара, Ариана Лабед, Чиветель Эджофор и Райан Корр.

Студия Universal Pictures представила трейлер библейской драмы «Мария Магдалина», премьера которой запланирована на середину марта.

Фильм рассказывает о жизни последовательницы Христа и одной из самых загадочных духовных представительниц в истории.