ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер «Марии Магдалины» с Хоакином Фениксом и Руни Мара

Культура

Студия Universal Pictures представила трейлер библейской драмы «Мария Магдалина», премьера которой запланирована на середину марта.

Режиссером выступил Гарт Дэвис («Лев»), а главные роли исполнили Хоакин Феникс, Руни Мара, Ариана Лабед, Чиветель Эджофор и Райан Корр.

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Фильм рассказывает о жизни последовательницы Христа и одной из самых загадочных духовных представительниц в истории.

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