Вышел трейлер «Марии Магдалины» с Хоакином Фениксом и Руни Мара

Студия Universal Pictures представила трейлер библейской драмы «Мария Магдалина», премьера которой запланирована на середину марта.
Режиссером выступил Гарт Дэвис («Лев»), а главные роли исполнили Хоакин Феникс, Руни Мара, Ариана Лабед, Чиветель Эджофор и Райан Корр.
Фильм рассказывает о жизни последовательницы Христа и одной из самых загадочных духовных представительниц в истории.
Статьи по теме
- Вышел трейлер «Все деньги мира» с Кристофером Пламмером вместо Кевина Спейси
- Монстр показал лицо: новый трейлер фильма Дель Торо
- Вышел трейлер «Киборгов» Ахтема Сеитаблаева
- Появился трейлер нового фильма Вуди Аллена
- Вышел трейлер украинской «Казки про гроші»
- В сети появился трейлер очередного фильма по Стивену Кингу