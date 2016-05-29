Вышел трейлер комедии «Ржака» Дмитрия Томашпольского

Госкино презентовало трейлер полнометражного художественного фильма «Ржака» режиссера Дмитрия Томашпольского. Он создается кинокомпанией «Гагарин Медиа» при поддержке ведомства и участии Национальной киностудии им. Довженко.
Комедия расскажет о выдающемся режиссере арт-хауса, которого заставляют снять комедию: если он не рассмешит специально отобранных 12 экспертов, его убьют. Но как снять комедию, если не умеешь этого делать и в твоем распоряжении есть только больная клоунесса и клоун-неудачник, которого выгнали из училища за профнепригодность?
В фильме снялись: Александр Мирошниченко, Анастасия Евтушенко, Виктор Стороженко, Александр Игнатуша, Сергей Деревянко, Тамара Плашенко, Анатолий Черков, Артем МяуСим, Ольга Арутюнян, Анатолий Падука и др. Автором сценария выступил сам режиссер, продюсером - Елена Демьяненко (режиссер фильма «Моя бабушка Фанни Каплан» (2016)).
Проект «Ржака» является победителем Седьмого питчинга Госкино. Общий бюджет фильма составляет 20 млн грн, 50% из которых - госфинансирование.
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