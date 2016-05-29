Вышел трейлер комедии «Ржака» Дмитрия Томашпольского

Госкино презентовало трейлер полнометражного художественного фильма «Ржака» режиссера Дмитрия Томашпольского. Он создается кинокомпанией «Гагарин Медиа» при поддержке ведомства и участии Национальной киностудии им. Довженко.

Комедия расскажет о выдающемся режиссере арт-хауса, которого заставляют снять комедию: если он не рассмешит специально отобранных 12 экспертов, его убьют. Но как снять комедию, если не умеешь этого делать и в твоем распоряжении есть только больная клоунесса и клоун-неудачник, которого выгнали из училища за профнепригодность?