Вышел трейлер «Киборгов» Ахтема Сеитаблаева

"Мы очень старались показать в фильме историю людей, которые независимо от образования и профессии приехали защищать Украину. Это не только военная история, сколько история о смыслах. Наш фильм о том, за что воюют наши ребята, о чем они думают и чем дышат. Здесь вы увидите внутренние конфликты, любовь, дружбу и силу духа", – рассказывает режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев.

По словам сценариста фильма Натальи Ворожбит, пятеро главных героев – это собирательные образы, которые были списаны с реальных «киборгов». "Еще одним героем фильма стала мобильная связь, ведь для ребят очень важной была связь с внешним миром, с родными, между собой", – добавляет продюсер картины Иванна Дядюра.

Напомним, к съемкам «Киборгов» Ахтем Сеитаблаев приступил в феврале. Фильм стал одним из победителей Восьмого питчинга Госкино. Сумма госфинансирования составила около 24 млн грн, а общая стоимость производства – около 48 млн грн.