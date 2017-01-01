ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел трейлер фильма ужасов «Дьявольские врата»

Культура

Создатели научно-фантастического хоррора «Дьявольские врата» обнародовали финальный трейлер.

_

_

А премьера фильма запланирована на 5 января.

По сюжету, в небольшой городок приезжает агент ФБР для розыска исчезнувших жены и сына местного фермера. Поначалу все указывает на то, что в этом замешан супруг пропавшей. Однако вскоре оказывается, что уединенная ферма этой семьи таит куда более жуткие тайны и даже богомерзкие ужасы, представить которые трудно в здравом рассудке.

Режиссером и одним из сценаристов фильма выступает Клэй Страуб, который был режиссером второй съемочной группы у Зака Снайдера в его ремейке «Рассвета мертвецов». До этого большие проекты он не снимал.

В главных ролях снялись Хавьер Ботет ( «Оно», «Мама», «Заклятие 2»), Аманда Шулл (сериал «12 обезьян»), Майло Вентимилья (сериал «Герои») и Эшмор (сериал «Последователи»).

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

«Не от мира сего»: как Oxxxymiron баттлит против СМИ

Культура

Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику

Популярное на Телекритике



Культура

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Бизнес

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ