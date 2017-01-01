Вышел трейлер фильма ужасов «Дьявольские врата»

А премьера фильма запланирована на 5 января.

По сюжету, в небольшой городок приезжает агент ФБР для розыска исчезнувших жены и сына местного фермера. Поначалу все указывает на то, что в этом замешан супруг пропавшей. Однако вскоре оказывается, что уединенная ферма этой семьи таит куда более жуткие тайны и даже богомерзкие ужасы, представить которые трудно в здравом рассудке.

Режиссером и одним из сценаристов фильма выступает Клэй Страуб, который был режиссером второй съемочной группы у Зака Снайдера в его ремейке «Рассвета мертвецов». До этого большие проекты он не снимал.

В главных ролях снялись Хавьер Ботет ( «Оно», «Мама», «Заклятие 2»), Аманда Шулл (сериал «12 обезьян»), Майло Вентимилья (сериал «Герои») и Эшмор (сериал «Последователи»).