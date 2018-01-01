Вышел трейлер фильма «Красный воробей» с целой плеядой голливудских звезд

Среди актеров также замечен Сергей Полунин. Хоть у него и далеко не главная роль в предстоящем фильме, но он опять оказался в компании актеров первой величины.
Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Джереми Айронз, Киаран Хайндс, Шарлотта Рэмплинг и Сергей Полунин – таков актерский состав предстоящего шпионского триллера «Красный воробей» от режиссера фильмов «Я – легенда», «Константин: Повелитель тьмы» и тетралогии «Голодные игры» Фрэнсиса Лоуренса.
Фильм расскажет историю бывшей балерины, ставшей «воробьем» – женщиной-шпионом, которая использует свою привлекательность для получения тайн и секретов. Ориентировочная премьера фильма в Украине – 1 марта 2018.
Интересный факт – это уже четвертый совместный фильм Дженнифер Лоуренс и Фрэнсиса Лоуренса, в котором она играет девушку с «птичьим» прозвищем. В тетралогии «Голодные игры» у ее героини была кличка «Сойка». Что это – странный птичий фетиш режиссера или совпадение, узнать не удалось.