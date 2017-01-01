Вышел тизер семейного фэнтези «Бобот» Максима Ксьонды

Украинская студия Mental dRive Studio, которая занимается производством фильма, обещают много спецэффектов и компьютерной графики.

Фильм рассказывает о 12-летнем мальчике Вадике – энергичном фантазере и выдумщике, которые попадает в противостояние между Боботом – живой трансформаторной будкой, которая является носителем таинственной живой Энергии, и инопланетянами, которые хочет эту Энергию уничтожить. От Вадика зависит судьба человечества.

Сценарий «Бобота» разрабатывался несколько лет, его автором является Иван Тимшин. Режиссером стал клипмейкер Максим Ксьонда (клип Кристини Соловий на песню «Трымай», группы «Сальто Назад» – «О Мамо», клипы ТНМК, Сергея Бабкинa, Mad Heads), который также снимает фильм «Танк». Роли исполняют Виктор Григорьев, Иванна Бородай, Игорь Мирошниченко, Владимир Ращук, Тарас Шевченко, Николай Змиевской.

Напомним, «Бобот» создается при поддержке Госкино. Выход в широкий кинотеатральный прокат ленты запланирован на 21 июня.

Фото: Facebook-страница фильма