Вышел первый трейлер украинской анимации «Украденная принцесса»

"Мы надеемся, что наша промокампания привлечет в кинотеатры украинских зрителей, и точно знаем, что наш мультфильм понравится самой широкой аудитории. В нем множество юмора, приключений, сильные яркие характеры и наши, украинские персонажи, которые живут, чувствуют и действуют во времена Сказочной Киевской Руси. Мы возвращаем право на свою сказку украинской аудитории", – говорит PR и маркетинг-директор Film.ua Полина Толмачева.

Выход в прокат анимации запланирован на 7 марта. Главных героев озвучивают вокалисты группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний и Надя Дорофеева, Кота Ученого –Юрий Горбунов, могущественного волшебника Фин (прототип Черномора) – Олег «Фагот» Михайлюта, Нестора, лучшего друга и товарища по приключениям главного героя, – Сергей Притула.