ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел первый трейлер украинской анимации «Украденная принцесса»

Культура

Украинская студия Animagrad (входит в Film.ua Group) представила первый официальный трейлер полнометражного мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».

Рассказ в нем идет от лица Руслана – странствующего актера, который мечтает стать рыцарем и совершать подвиги, но в силу жизненных обстоятельств спасать киевскую принцессу Милу ему приходится и без рыцарского звания. Первый трейлер знакомит с главными героями, проблемами и вызовами, с которыми они сталкиваются.

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"Мы надеемся, что наша промокампания привлечет в кинотеатры украинских зрителей, и точно знаем, что наш мультфильм понравится самой широкой аудитории. В нем множество юмора, приключений, сильные яркие характеры и наши, украинские персонажи, которые живут, чувствуют и действуют во времена Сказочной Киевской Руси. Мы возвращаем право на свою сказку украинской аудитории", – говорит PR и маркетинг-директор Film.ua Полина Толмачева.

Выход в прокат анимации запланирован на 7 марта. Главных героев озвучивают вокалисты группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний и Надя Дорофеева, Кота Ученого –Юрий Горбунов, могущественного волшебника Фин (прототип Черномора) – Олег «Фагот» Михайлюта, Нестора, лучшего друга и товарища по приключениям главного героя, – Сергей Притула.

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Напомним, «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» является победителем Девятого питчинга Госкино. Сумма госфинансирования составляет около 20% от общего бюджета в 95 млн грн.

Права на прокат мультфильмауже предварительно проданы на более, чем 30 территорий, в том числе в Китай, Южную Корею, Францию, Польшу, Болгарию, Германию, а также страны Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америки.

Фото: Facebook-страница кинопроекта

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