Вышел первый трейлер украинского фэнтези «Сторожевая застава»

Фильм создан компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Режиссером проекта стал Юрий Ковалев, продюсерами - Егор Олесов и Юрий Прилипко, над сценарием совместно работали Ярослав Войцешек, Александр Дерманский и Юрий Ковалев.

"Жанр фэнтези очень сложный для производства. В Украине не так много локаций, где можно снять фэнтези. Фактически эти места нам приходится создавать с помощью визуальных эффектов. Над этим работает фантастическая команда специалистов, и у каждого горят глаза", - рассказывает продюсер фильма Юрий Прилипко.

В широкий прокат «Сторожевая застава» выйдет осенью 2017 года.

Картина рассказывает о том, как солнечное затмение активизировало магический портал времени. Обычный парень Витя попадает из 21 века на тысячу лет назад. Там его ждут опасности, черная магия, новые друзья и герои былин - Олешко, Илья и Добрыня.