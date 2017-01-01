Вышел первый трейлер сериала «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербетчем

Бенедикт Камбербетч делает «камбербэк» в новом пятисерийном сериале производства компании Showtime. В этот раз его герой – эксцентричный аристократ по имени Патрик Мелроуз, скрывающий за своим разгульным образом жизни пугающие травмы детства. В сериале также сыграют Хьюго Уивинг (известный по роли агента Смита в «Матрице» и загадочного V в «V значит "Вендетта"») и Дженнифер Джейсон Ли («Экзистенция», «Омерзительная восьмерка»).

Каждая серия является экранизацией одного из романов современного английского писателя Эдварда Сент-Обина и рассказывает об одном из дней жизни главного героя.