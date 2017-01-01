ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел первый трейлер продолжения «Мира юрского периода»

Культура

Киностудия Universal Pictures обнародовала первый трейлер «Мира юрского периода 2». Главные роли в продолжении фильма играют Крис Пратт («Стражи Галактики») и Брайс Даллас Ховард («Человек-паук 3»).

Сюжет ленты строится вокруг природной катастрофы − извержения вулкана − на острове Нублар, которая грозит динозаврам вымиранием. Главным героям необходимо эвакуировать рептилий.

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Режиссером продолжения франшизы стал Хуана Антонио Байона («Голос монстра»), а Колин Треворроу, снимавший первую часть, вместе со Стивеном Спилбергом занял кресло исполнительного продюсера.Также фильм возвращается Джефф Голдблум в роли профессора Яна Малкольма.

Фильм выйдет в прокат в 2018 году. Однако его уже критикуют за слабый сценарий и возникающую в некоторых моментах ассоциацию с «Годзиллой».

Напомним, «Мир юрского периода 2» станет пятым в серии о генетически воссозданных динозаврах. Первый фильм вышел в 1993 году.

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