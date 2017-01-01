Вышел первый трейлер продолжения «Мира юрского периода»

Режиссером продолжения франшизы стал Хуана Антонио Байона («Голос монстра»), а Колин Треворроу, снимавший первую часть, вместе со Стивеном Спилбергом занял кресло исполнительного продюсера.Также фильм возвращается Джефф Голдблум в роли профессора Яна Малкольма.

Фильм выйдет в прокат в 2018 году. Однако его уже критикуют за слабый сценарий и возникающую в некоторых моментах ассоциацию с «Годзиллой».

Напомним, «Мир юрского периода 2» станет пятым в серии о генетически воссозданных динозаврах. Первый фильм вышел в 1993 году.