Вышел первый трейлер продолжения «Мира юрского периода»

Киностудия Universal Pictures обнародовала первый трейлер «Мира юрского периода 2». Главные роли в продолжении фильма играют Крис Пратт («Стражи Галактики») и Брайс Даллас Ховард («Человек-паук 3»).
Сюжет ленты строится вокруг природной катастрофы − извержения вулкана − на острове Нублар, которая грозит динозаврам вымиранием. Главным героям необходимо эвакуировать рептилий.
Режиссером продолжения франшизы стал Хуана Антонио Байона («Голос монстра»), а Колин Треворроу, снимавший первую часть, вместе со Стивеном Спилбергом занял кресло исполнительного продюсера.Также фильм возвращается Джефф Голдблум в роли профессора Яна Малкольма.
Фильм выйдет в прокат в 2018 году. Однако его уже критикуют за слабый сценарий и возникающую в некоторых моментах ассоциацию с «Годзиллой».
Напомним, «Мир юрского периода 2» станет пятым в серии о генетически воссозданных динозаврах. Первый фильм вышел в 1993 году.