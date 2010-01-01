Вышел первый трейлер фильма по мотивам романа Жадана «Ворошиловград»

«Мы снимали в невероятно красивых местах, и я рад, что наш оператор Сергей Михальчук смог передать на экране красочное и точное изображение Донбасса, именно такого Донбасса и востока Украины, каким его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким люблю его я и каким его мало кто видел», – отмечает режиссер фильма Ярослав Лодыгин.

Напомним, проект «Дикое поле» стал победителем девятого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино, получив поддержку в размере 15,49 миллиона гривен. Основные съемки фильма состоялись летом 2017 года в Старобельске (Луганская область), часть сцен была снята в Киеве. Дистрибьютор ленты в Украине – кинокомпания ММД.

Генеральным медиапартнером «Дикого поля», который создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, выступает телеканал «Украина».