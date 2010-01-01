ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел первый трейлер фильма по мотивам романа Жадана «Ворошиловград»

Культура

Итак, свершилось: первый трейлер уже в сети, а до самой премьеры «Дикого поля» (как назвали фильм авторы, видимо, не знающие о существовании одноименной ленты Михаила Калатозишвили) осталось каких-то четыре месяца.


Первый трейлер знакомит с главными героями истории, действие которой разворачивается в 2010 году в Старобельске (Луганская область) – Германом (Олег Москаленко), Пастором (Алексей Горбунов), Кочей (Владимир Ямненко), Травмой (Георгий Поволоцкий) и Ольгой (Руслана Хазипова). С этого момента начнется напряженное, опасное и ироничное путешествие Германа, а вместе с ним и зрителей, на восток Украины. Также в трейлере заявлен основной конфликт фильма и представлен новый герой – красочный и солнечный Донбасс.

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«Мы снимали в невероятно красивых местах, и я рад, что наш оператор Сергей Михальчук смог передать на экране красочное и точное изображение Донбасса, именно такого Донбасса и востока Украины, каким его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким люблю его я и каким его мало кто видел», – отмечает режиссер фильма Ярослав Лодыгин.

Напомним, проект «Дикое поле» стал победителем девятого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино, получив поддержку в размере 15,49 миллиона гривен. Основные съемки фильма состоялись летом 2017 года в Старобельске (Луганская область), часть сцен была снята в Киеве. Дистрибьютор ленты в Украине – кинокомпания ММД.

Генеральным медиапартнером «Дикого поля», который создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, выступает телеканал «Украина».

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