Вышел первый трейлер фильма HBO о Дэвиде Боуи

Премьера фильма запланирована на 8 января – в день рождения Боуи.

Режиссером ленты стал Фрэнсис Уатли, который в 2013 году уже выпускал один документальный фильм о музыканте — «Дэвид Боуи: 5 лет».

Напомним, Дэвид Боуи скончался 10 января в возрасте 70 лет. Его последний студийный альбом Blackstar был выпущен в январе 2016 года. Пять его пластинок вошли в список наилучших 500 альбомов по версии журнала Rolling Stone.