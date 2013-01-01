Вышел первый трейлер фильма HBO о Дэвиде Боуи

Телеканал HBO представил первый трейлер документального фильма о британском рок-исполнителе Дэвиде Боуи – «Дэвид Боуи: Последние пять лет».
Лента рассказывает о последних годах жизни музыканта и о том, как он записывал два последних альбома – The Next Days и Blackstar. Авторы собираются показать в ней редкие архивные кадры, фотографии и фрагменты из интервью с артистом, его друзьями и коллегами, а также эксклюзивная запись трека Lazarus.
Премьера фильма запланирована на 8 января – в день рождения Боуи.
Режиссером ленты стал Фрэнсис Уатли, который в 2013 году уже выпускал один документальный фильм о музыканте — «Дэвид Боуи: 5 лет».
Напомним, Дэвид Боуи скончался 10 января в возрасте 70 лет. Его последний студийный альбом Blackstar был выпущен в январе 2016 года. Пять его пластинок вошли в список наилучших 500 альбомов по версии журнала Rolling Stone.