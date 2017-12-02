Вышел перевод книги британского журналиста о молодежной культуре

Сэвидж пытается найти истоки культуры тинейджеров в западном обществе. Чаще всего писатели привыкли вникать в британские и американские молодежные движения в первые послевоенные годы. А что происходило в молодежной культуре до этого практически не изучено. Как будто подростки просто появились, когда этот термин вошел в повседневную жизнь в 40-х годах и сразу же полностью сформировался.

В своей работе автор изучает все аспекты этого процесса — от бойскаутов и уличных банд, через декадентов, политиков и литераторов к первым суперзвездам кино, музыки и тоталитарным режимам сделавших ставку на молодость.

"Да, это тяжелый и трудный текст. По стилю и содержанию. Читать его надо медленно. И это хорошо и правильно, потому что речь идет о вещах серьезных». Александр Беляев, переводчик «Тинейджеров», потратив больше года на работу над текстом книги, рассказал «Году литературы» и про особенности процесса, и о своих ощущениях от книги", — пишут в издательстве.

Газета The Guardian пишет, что автор выпустил книгу, которая вполне может изменить то, что люди думают о подростках, — и побудить других авторов молодежной культуры приступить к ревизионистской эпопее.



«Медуза» опубликовала фрагмент книги о том, как поклонники свинга существовали в Третьем рейхе и пытались противостоять порядкам, которые навязывал нацистский режим:

"Для государства они были врагами. И государство для них тоже было врагом. Гиммлер писал: «Все лидеры и зачинщики — причем я имею в виду и мужчин, и женщин — и все учителя с вражескими воззрениями, которые поощряют свингерскую молодежь, должны отправиться в концентрационный лагерь. Там сперва молодежь нужно избивать, потом муштровать самым жестоким образом, затем отправлять на работы»".

Стоит отметить, что изначально Джон Сэвидж хотел написать книгу о молодежных субкультурах, но в процессе своих исследований открыл для себя тот факт, что у современной молодежной культуры был крайне интересный, и плохо изученный, этап становления и формирования. В результате появилась книга о процессе формирования молодежной культуры с 1875 до 1945 года, когда слово «тинейджер» вошло в обиход и стало важной частью глобальной популярной культуры.

В середине декабря книгу можно будет купить в онлайн-магазинах.



Фото: peoples.ru