Вышел первый трейлер «Бегущего по лезвию-2049»

В сети появился первый официальный трейлер фильма «Бегущий по лезвию-2049» – римейка культовой классики фантастического кино «Бегущий по лезвию», поставленного в 1982 году английским режиссеров Риддли Скоттом по мотивам повести Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы». За прошедшие годы этот фильм, в свое время провалившийся в прокате, стал стилеобразующим для жанра и источником многочисленных подражаний.
В римейке, который снял канадский режиссер Дени Вильнев («Враг», «Прибытие») действие происходит через несколько десятилетий после событий оригинального фильма. В качестве второстепенного персонажа снова появляется герой Харрисона Форда полицейский Декар, а главная роль досталась Райану Гослингу («Драйв», «Ла-ла лэнд».) Также в фильме снялись Робин Райт и Джаред Лето.
Премьера в Украине состоится 5 ноября.