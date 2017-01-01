Вышел первый трейлер «Бегущего по лезвию-2049»

В сети появился первый официальный трейлер фильма «Бегущий по лезвию-2049» – римейка культовой классики фантастического кино «Бегущий по лезвию», поставленного в 1982 году английским режиссеров Риддли Скоттом по мотивам повести Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы». За прошедшие годы этот фильм, в свое время провалившийся в прокате, стал стилеобразующим для жанра и источником многочисленных подражаний.