Вышел финальный трейлер одного из самых дорогих фэнтези Netflix

Netflix выпустил финальный трейлер фэнтези-боевика «Яркость» от режиссера «Отряда самоубийц» и «Королей улиц» Дэвида Эйра с Уиллом Смитом в главной роли.

Лента рассказывает об альтернативном будущем, в котором человечество делит технологии и магию вместе с эльфами, орками и феями. По сюжету, полицейский из Лос-Анджелеса Дэрил Уорд вместе со своим напарником-орком (актер Джоэл Эджертон) находит могущественный артефакт ‒ древний меч, который не должен попасть в руки злоумышленников.

Кроме Смита и Эджертона, в фильме также снялись Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Эдгар Рамирес («Девушка в поезде») и др.