Вышел финальный трейлер одного из самых дорогих фэнтези Netflix

Netflix выпустил финальный трейлер фэнтези-боевика «Яркость» от режиссера «Отряда самоубийц» и «Королей улиц» Дэвида Эйра с Уиллом Смитом в главной роли.
Лента рассказывает об альтернативном будущем, в котором человечество делит технологии и магию вместе с эльфами, орками и феями. По сюжету, полицейский из Лос-Анджелеса Дэрил Уорд вместе со своим напарником-орком (актер Джоэл Эджертон) находит могущественный артефакт ‒ древний меч, который не должен попасть в руки злоумышленников.
Кроме Смита и Эджертона, в фильме также снялись Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Эдгар Рамирес («Девушка в поезде») и др.
Отметим, «Яркость» является одним из самых высокобюджетных своих проектов Netflix. Компания вложила в него более $90 млн.
Премьера фильма запланирована на 22 декабря на сайте сервиса.
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