ТЕЛЕКРИТИКА

Вышел финальный трейлер одного из самых дорогих фэнтези Netflix

Культура

Netflix выпустил финальный трейлер фэнтези-боевика «Яркость» от режиссера «Отряда самоубийц» и «Королей улиц» Дэвида Эйра с Уиллом Смитом в главной роли.

Лента рассказывает об альтернативном будущем, в котором человечество делит технологии и магию вместе с эльфами, орками и феями. По сюжету, полицейский из Лос-Анджелеса Дэрил Уорд вместе со своим напарником-орком (актер Джоэл Эджертон) находит могущественный артефакт ‒ древний меч, который не должен попасть в руки злоумышленников.

Кроме Смита и Эджертона, в фильме также снялись Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Эдгар Рамирес («Девушка в поезде») и др.

_

_

Отметим, «Яркость» является одним из самых высокобюджетных своих проектов Netflix. Компания вложила в него более $90 млн.

Премьера фильма запланирована на 22 декабря на сайте сервиса.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Культура

Почему «Звездные войны» стали великим фильмом

Популярное на Телекритике



Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Культура

Почему «Звездные войны» стали великим фильмом