Вышел 6 сезон «Карточного домика»: Клэр торжествует, но критики не в восторге

TVGuide подчеркивает нелепость этой ситуации: «Очевидно (и обидно для шоу) то, что в "Карточном домике", рожденном в совершенно другую эру, нет ничего настолько же притягательного, как безумные выходки в реальном Белом доме». (Шоу рождено в другую эру не только в том смысле, что первые сезоны выходили до #MeToo, но и в том, что оно является ремейком сериала BBC 1990 года – ред.)

The Guardian поставил новому сезону двойку и озаглавил свое ревью словами «Нам все еще нужно поговорить о Кевине» (аллюзия на драму Линн Рэмси «Что-то не так с Кевином», оригинальное название которой – We Need to Talk About Kevin). Критик считает, что Робин Райт не удалось заполнить пустоту после ухода скандального партнера по сериалу.

Напомним, что в сентябре создатель «Карточного домика» Бо Уиллимон выпустил сериал с Шоном Пенном в роли астронавта.