Вышел 6 сезон «Карточного домика»: Клэр торжествует, но критики не в восторге

2 ноября – премьера финального сезона «Карточного домика». Среди критиков, получивших допремьерный доступ к новинке, мнения разделились.
Телеобозреватель The Atlantic пишет: «"Домик" всегда был тем шоу, сюжетные повороты которого сбивают зрителя с толку, и возрастающая интрига которого может утомить – сейчас, когда все [персонажи] заняты перешептыванием, эти проблемы стали очевиднее, чем когда-либо».
«"Карточный домик" шел по нисходящей еще до того, как возникли обвинения в адрес Кевина Спейси, в конце концов вынудившие Netflix уволить актера и завершить шоу восьмисерийным сезоном без него, – пишет NPR. – Парадоксальным образом, сериал исчерпал свой нарративный импульс, когда в реальной жизни интерес к серым кардиналам политики лишь вырос».
TVGuide подчеркивает нелепость этой ситуации: «Очевидно (и обидно для шоу) то, что в "Карточном домике", рожденном в совершенно другую эру, нет ничего настолько же притягательного, как безумные выходки в реальном Белом доме». (Шоу рождено в другую эру не только в том смысле, что первые сезоны выходили до #MeToo, но и в том, что оно является ремейком сериала BBC 1990 года – ред.)
The Guardian поставил новому сезону двойку и озаглавил свое ревью словами «Нам все еще нужно поговорить о Кевине» (аллюзия на драму Линн Рэмси «Что-то не так с Кевином», оригинальное название которой – We Need to Talk About Kevin). Критик считает, что Робин Райт не удалось заполнить пустоту после ухода скандального партнера по сериалу.
Напомним, что в сентябре создатель «Карточного домика» Бо Уиллимон выпустил сериал с Шоном Пенном в роли астронавта.