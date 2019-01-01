Выход финального сезона «Игры престолов» могут отложить

Похоже, поклонникам культового сериала придется запастись терпением. Как пишут западные СМИ, есть большая вероятность, что первую серию заключительного сезона они увидят не в апреле 2019 года, как об этом говорилось ранее, а позже.
Не далее как в июле президент HBO Кейси Блойс порадовал поклонников «Игры престолов» сообщением о том, что премьера 8 сезона состоится в первой половине 2019 года. Но, судя по всему, радоваться поклонники несколько поторопились.
Как сообщил руководитель создания спецэффектов Джо Бауэр, премьеру сериала могут отложить до начала лета 2019, в связи с тем что работа над визуальными эффектами закончится не раньше мая следующего года.
Еще одной вероятной причиной этого переноса может быть то, что создатели сериала являются одними из главных претендентов на премию «Эмми» 2020 года. Поэтому не исключено, что его новые серии выйдут на экраны только в июне 2019 года. Ведь почетная награда вручается проектам, которые выходят в прайм-тайм в период с июня предыдущего по май нынешнего года.
Однако есть и хорошие новости. Тот же Бауэр рассказал, что уже в феврале 2019 года начнутся съемки сериала-приквела «Игры престолов», по крайней мере, пилотного эпизода.