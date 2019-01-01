Выход финального сезона «Игры престолов» могут отложить

Не далее как в июле президент HBO Кейси Блойс порадовал поклонников «Игры престолов» сообщением о том, что премьера 8 сезона состоится в первой половине 2019 года. Но, судя по всему, радоваться поклонники несколько поторопились.

Как сообщил руководитель создания спецэффектов Джо Бауэр, премьеру сериала могут отложить до начала лета 2019, в связи с тем что работа над визуальными эффектами закончится не раньше мая следующего года.