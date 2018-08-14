Венецианский кинофестиваль: появились первые рецензии на «Процесс» Лозницы

Фильм также показали на Международном кинофестивале в Торонто в рамках программы артхаусного кино Wavelengths, куда в прошлом и этом году попало много документальных фильмов.

Журналист The Globe and Mail, побывавший на показе, пишет: «”Процесс” – очень требовательный и политический фильм, являющийся центральным для программы Wavelengths в этом году». Он сравнивает его с другой документалкой фестиваля – 8-часовым фильмом «Мертвые души», состоящем из интервью диссидентов, выживших в тюрьмах маоистского режима – который, как известно, ввел «квоту» на людей, которых необходимо было подвергнуть перевоспитанию. «Идиотизм квоты на диссидентов, как и сфабрикованное дело Промпарии в “Процессе” – красноречивые примеры того, как авторитарные правительства навязывают людям свою реальность. В программе Wavelenghts “Мертвые души” являются чем-то вроде подпорки для “Процесса”: оба фильма служат не только обвинениями в адрес прошлого, но и вполне актуальными предупреждениями», – резюмирует критик.