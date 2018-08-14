Венецианский кинофестиваль: появились первые рецензии на «Процесс» Лозницы

Новый документальный фильм от режиссера «Донбасса» показали вне конкурса. Похоже, зарубежным критикам он пришелся по вкусу.
«То, что фильм резонирует с современностью – не случайность, как и отсылка к Кафке в названии, – пишет обозреватель Cinema Scope. – Акцент в нем сделан не на финале процесса (тюремном заключении и/или казни обвиняемых), а на мельчайших онтологических фактах самого события: длинных свидетельствах, зачитываемых стремительно и без эмоций; стаканах воды, которые неуклюже меняет охранник; специфической формулировке окончательного приговора (“высшая мера социальной защиты…”)» Критик отмечает, что в «Процессе» Лозница «перешел от исторического исследования к косвенному осмыслению».
Фильм также показали на Международном кинофестивале в Торонто в рамках программы артхаусного кино Wavelengths, куда в прошлом и этом году попало много документальных фильмов.
Журналист The Globe and Mail, побывавший на показе, пишет: «”Процесс” – очень требовательный и политический фильм, являющийся центральным для программы Wavelengths в этом году». Он сравнивает его с другой документалкой фестиваля – 8-часовым фильмом «Мертвые души», состоящем из интервью диссидентов, выживших в тюрьмах маоистского режима – который, как известно, ввел «квоту» на людей, которых необходимо было подвергнуть перевоспитанию. «Идиотизм квоты на диссидентов, как и сфабрикованное дело Промпарии в “Процессе” – красноречивые примеры того, как авторитарные правительства навязывают людям свою реальность. В программе Wavelenghts “Мертвые души” являются чем-то вроде подпорки для “Процесса”: оба фильма служат не только обвинениями в адрес прошлого, но и вполне актуальными предупреждениями», – резюмирует критик.
Filmmaker Magazine, в свою очередь, отмечает, что Лозница «вошел в стадию продуктивности Хона Сан Су» (южнокорейского режиссера, который ежегодно выпускает по 2-3 ленты), а его новый фильм напоминает более мрачную версию картины «Вопрос по порядку заседания» (1964) о взаимных обвинениях Армии США и сенатора Джозефа Маккарти.
Напомним, что фильм Сергея Лозницы «Донбасс» был отобран украинским оскаровским комитетом в качестве национального претендента на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.