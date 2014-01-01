Ван Гог, Вим Вендерс и ваби-саби на фестивале Kinove

The Party – это одновременно и «вечеринка», и «партия»: в начале фильма член оппозиционной политической силы устраивает дома небольшое празднование очередной победы. Однако вечер с самого начала не клеится: сначала гости обмениваются колкими репликами, а позже дело доходит и до кулаков – если не чего похуже, ведь герой Киллиана Мерфи тайком пронес в квартиру аналог чеховского ружья. Прольется ли на монохромном экране черная кровь – увидите под занавес фестиваля, и наверняка не разочаруетесь: «Вечеринку» Салли Поттер похвалил даже строгий Питер Брэдшоу из The Guardian, отметив, что в фильме «одно шокирующее откровение следует за другим».

С подробным расписанием сеансов и лекций можно ознакомиться на странице кинофестиваля.