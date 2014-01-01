Ван Гог, Вим Вендерс и ваби-саби на фестивале Kinove

Завтра в Киеве стартует «Kinove.Фестиваль» – четырехдневное путешествие по заповедным уголкам интеллектуального кино.
На фестивале можно будет не только посмотреть новинки от живых классиков, но и обсудить их с профессионалами: впереди – 6 часов лекций о потайной стороне интеллектуального кино. Впрочем, главное достоинство программы – именно фильмы. «Телекритика» рассказывает, что и когда смотреть на фестивале Kinove, чтобы погрузиться в мир эстетического кино с головой.
ноября
Однажды документалист Германн Васке задался вопросом: «Из чего же на самом деле состоит творческая личность?» 30 лет и 50 интервью спустя он наконец-то смог ответить на этот вопрос, и ответ принял форму полнометражного фильма. «Почему мы креативны?» позволяет заглянуть в святая святых людей, в отношении которых эпитет «креативные» кажется скромным – скорее уж «гениальные»: это Дэвид Боуи, Дэмьен Херст, Дэвид Линч, Стивен Хокинг, Марина Абрамович, Джимми Пейдж, Вивьен Вествуд и многие другие. В список людей, из которых Васке извлекал формулу креативности, попал и режиссер Вим Вендерс, чьи фильмы вы увидите в последующие дни фестиваля.
ноября
Этот фильм несколько старше других участников программы, но возможности увидеть его на большом экране и впрямь стоило ждать четыре года. «Храмы культуры» – это эксперимент шестерых выдающихся режиссеров в жанре психогеографии, т. е. попытка проследить, как городская среда психологически влияет на человека. В данном случае здания говорят с людьми не на метафорическом языке, а на вполне себе понятном – Центр Помпиду, норвежская тюрьма Хальден, Берлинская филармония и другие каменные гиганты обращаются к зрителю фильма… от первого лица. Эпизоды сняты уже известным нам Вимом Вендерсом, Михаэлем Главоггером («Смерть рабочего»), датчанином Микаэлем Мадсеном (не путать с Майклом Мэдсеном), Маргарет Олин («Ангел»), Каримом Айнузом («Пляж будущего») и легендарным Робертом Редфордом, подарившим миру кинофестиваль «Сандэнс».
Музу Йоргоса Лантимоса Рэйчел Вайс в этом году можно будет увидеть не только в «Фаворитке», но и в этом любопытнейшем фильме Себастьяна Лелио – экранизации одноименного романа Наоми Олдермен, наделавшего шума среди приверженцев традиционных ценностей. Дело в том, что повествует он о белой вороне в общине ортодоксальных евреев (именно ее сыграла Вайс); вернувшись после долгого отсутствия, девушка сталкивается с холодностью близких, и вскоре нам дают понять, что причина тому – другая девушка. Роль тайной возлюбленной главной героини сыграла Рэйчел Макадамс («Дрянные девчонки»), а третьей стороной треугольника оказывается герой Роберта Сарно, которого вы можете помнить по роли дизайнера в «Неоновом демоне». Ну какому киноману не захочется взглянуть на химию этой троицы?
Не меньше химии и в этой гипнотической документалке от голландского режиссера Виллема Баптиста. Правда, речь о науке: в фильме показана работа ученых, которые пытаются разгадать и увековечить легендарную формулу «Полароида». Однако «Мгновенные мечты» придутся по душе не только любителям шоу в духе «как это сделано»: этот фильм – прежде всего медитация на тему мимолетности искусства, способная даже самых безнадежных фанатов Instagram на полтора часа отвлечь от ленты. Вместе с тем он и о мимолетности всего сущего, которую японцы любовно называют «ваби-саби». Самым эрудированным любителям кино предстоит заметить в фильме камео культового актера Удо Кира и режиссера Вернера Херцога, а также найти в документальной ленте отсылки к «Бегущему по лезвию» и «Космической одиссее» – именно с ними критики сравнивают визуальный стиль фильма.
ноября
Вот уж кого не обвинишь в приверженности мимолетным формам, так это режиссеров анимационного байопика, посвященного Винсенту Ван Гогу: он полностью нарисован масляными красками. Для того, чтобы получить полтора часа футажа, Хью Уэлшману и Дороте Кобеле понадобилось 125 художников, работающих в технике самого Ван Гога. Ах да, не забывайте о том, что все фильмы фестиваля Kinove демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами, так что на показе «С любовью, Винсент» вы сможете услышать голоса всеми любимых Сирши Ронан («Леди Берд») и Эйдана Тернера («Полдарк»).
Вим Вендерс, наиболее известный как автор фэнтези-драмы «Небо над Берлином», на протяжении всей своей карьеры снимал и документальные фильмы – в основном о музыкантах. Но в 2014 году Ватикан сделал ему предложение, от которого режиссер не мог отказаться – биографический фильм о папе Франциске, основанный на персональных интервью. Широкой публике вышедший в 2018 году «Человек слова» показался завуалированной пропагандой (на IMDb у фильма чуть больше 5/10), зато критиков фильм тронул: его вдумчивой и увлекательной проповедью в киноформате. Во многом лента посвящена встречам папы Франциска с мировыми лидерами – так что заодно позволяет узнать, насколько он «человек слова», когда встречается с людьми вроде Путина и Эрдогана.
Еще один любопытный документальный фильм программы посвящен первому рукотворному объекту, покинувшему Солнечную систему и отправившемуся навстречу неизведанным глубинам космоса – легендарному «Вояджеру». Некоторые мечтатели представляют себе, что аппараты (как мы помним, на самом деле в 1977 году было запущено два «Вояджера») станут артефактами для неизвестных нам цивилизаций. Как бы там ни было, программа «Вояджер» точно заслужила небольшое признание в любви от человечества, которое сами космические аппараты теоретически даже могут пережить. (От имени человечества в данном случае выступила режиссер Эмер Рейнольдс, но после отличной документалки о кубинском кризисе «Здесь была Куба» мы вполне доверяем ей говорить за всех.)
Известие о страшной болезни кого-то заставляет сдаться, кого-то – бунтовать, а героя нового фильма Натальи Меркуловой и Алексея Чупова диагноз «рак» подтолкнул к непредсказуемой смене своего «я». К ужасу односельчан, простой сибирский егерь перевоплощается в женщину – и именно в таком образе борется за свою жизнь. Удастся ли ему победить, и при чем здесь местная легенда о селезне – смотрите в предпоследний день «Kinove.Фестиваля». Кстати, «Человек, который удивил всех» удивил даже западных кинокритиков – Hollywood Reporter особенно хвалит исполнителей главных ролей Евгения Цыганова и Наталью Кудряшову, которым удалось выйти за рамки традиционной лесной сказки о чудесном превращении.
ноября
The Party – это одновременно и «вечеринка», и «партия»: в начале фильма член оппозиционной политической силы устраивает дома небольшое празднование очередной победы. Однако вечер с самого начала не клеится: сначала гости обмениваются колкими репликами, а позже дело доходит и до кулаков – если не чего похуже, ведь герой Киллиана Мерфи тайком пронес в квартиру аналог чеховского ружья. Прольется ли на монохромном экране черная кровь – увидите под занавес фестиваля, и наверняка не разочаруетесь: «Вечеринку» Салли Поттер похвалил даже строгий Питер Брэдшоу из The Guardian, отметив, что в фильме «одно шокирующее откровение следует за другим».
С подробным расписанием сеансов и лекций можно ознакомиться на странице кинофестиваля.