Вам мало «Черного зеркала»? Завтра выходит его тайваньский аналог

Создательница шоу Чен Хуи-линг на родине стала лауреаткой телевизионной премии «Золотой колокол». За ее плечами – несколько популярных социальных драм из жизни молодежи, но «О детях» с его научно-фантастическими обертонами может стать настоящим международным прорывом.

Напомним также, что на днях на Netflix вышел 1 сезон японского сериала Switched («Обмен») о девушках, поменявшихся телами.