Вам мало «Черного зеркала»? Завтра выходит его тайваньский аналог

Синопсис сериала «О детях» чрезвычайно напоминает поразившую многих серию «Аркангел» из последнего сезона шоу Чарли Брукера. Снова отношения родителей с детьми, социальные проблемы и тотальный контроль посредством гаджетов – ничего хорошего из этого, ясное дело, не выйдет.
«О детях» (On Children) – еще один оригинальный проект Netflix, снятый в Азии. Трейлер сериала начинается с пасторальных картин семейной идиллии, но быстро скатывается в поток антиутопических картин с тревожным электронным саундтреком на фоне: незнакомец подходит к женщине на остановке и намекает, что может заставить ее детей слушаться, в школе прощаются с ученицей, совершившей самоубийство, а в какой-то момент даже звучит фраза «параллельный мир». Другими словами, «О детях» – вариация на фирменные темы «Черного зеркала», поднимающая этические проблемы, которые уже завтра могут предстать перед человечеством (здесь тоже есть сюжетная линия с воспоминаниями погибшего человека, которые можно «воскресить»).
Создательница шоу Чен Хуи-линг на родине стала лауреаткой телевизионной премии «Золотой колокол». За ее плечами – несколько популярных социальных драм из жизни молодежи, но «О детях» с его научно-фантастическими обертонами может стать настоящим международным прорывом.
Напомним также, что на днях на Netflix вышел 1 сезон японского сериала Switched («Обмен») о девушках, поменявшихся телами.