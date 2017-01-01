«Валериан» Бессона и другие худшие фильмы-2017 по версии THR

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал свой антирейтинг фильмов, вышедших в этом году.

Возглавила его лента «9/11» с Чарли Шином иВупи Голдберг. Триллер рассказывает о пяти людях, застрявших в лифте Всемирного торгового центра во время теракта 11 сентября 2001 года. По ходу фильма проявляется истинная сущность каждого из них. По мнению критиков журнала, это "дешевое, угнетательское, совершенно ужасное кино", в основу которого его создатели взяли одно из самых трагических событий американской нации.

На втором месте – фантастический блокбастер «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона с Карой Делевинь, который является самым дорогостоящим французским фильмом за всю историю (бюджет – более $177 млн). По мнению THR, лента непонятная, сумбурная, слишком длинная и скучная.