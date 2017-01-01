«Валериан» Бессона и другие худшие фильмы-2017 по версии THR

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал свой антирейтинг фильмов, вышедших в этом году.
Возглавила его лента «9/11» с Чарли Шином иВупи Голдберг. Триллер рассказывает о пяти людях, застрявших в лифте Всемирного торгового центра во время теракта 11 сентября 2001 года. По ходу фильма проявляется истинная сущность каждого из них. По мнению критиков журнала, это "дешевое, угнетательское, совершенно ужасное кино", в основу которого его создатели взяли одно из самых трагических событий американской нации.
На втором месте – фантастический блокбастер «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона с Карой Делевинь, который является самым дорогостоящим французским фильмом за всю историю (бюджет – более $177 млн). По мнению THR, лента непонятная, сумбурная, слишком длинная и скучная.
На третьем – «Книга Генри» с Наоми Уоттс в главной роли. Фильм рассказывает о матери-одиночке, воспитывающей двоих сыновей, один из которых проявляет способности настоящего гения. По словам кинокритиков, картина начинается как милый семейный фильм, который затем превращается в душещипательную мелодраму, связанную с неизлечимой болезнью, а затем – в довольно странный триллер с загадочными преступлениями.
Кроме того, в антирейтинг вошли фильмы: фильм-катастрофа «Геошторм» с Джерардом Батлером, новая версия «Мумии» с Томом Крузом, триллер «Снеговик» с Майклом Фассбендером, кинокомикс «Лига справедливости», киноверсия сериала «Спасатели Малибу», историческая лента «Королева пустыни» Вернера Херцога и романтическая комедия «В гостях у Элис» с Риз Уизерспун.