Константин Дорошенко побывал в жюри минского «Осеннего салона»

Украинский критик, куратор современного искусства, автор и ведущий программы «Культурный срез» на портале bit.ua Константин Дорошенко второй год подряд отработал в составе международного жюри «Осеннего салона» в Минске.

Салон является главной арт-ярмаркой Беларуси, представляющей панораму произведений художников до сорока лет. Инициатор и организатор мероприятия – «Белгазпромбанк», созданная которым галерея «Арт-Беларусь» возвращает на родину произведения рожденных в Беларуси художников, повлиявших на развитие мирового искусства. В ее коллекции шесть произведений Марка Шагала, работы Хаима Сутина, Льва Бакста, Осипа Цадкина.

«Осенний салон» по идее организаторов должен не только способствовать развитию арт-рынка в стране, но и формировать вкус к работам, соответствующим мировым тенденциям. Для этого и привлекаются зарубежные эксперты в жюри, среди которых в этом году были кураторы и галеристы из Италии, Чехии, Украины, Литвы и России.

Константин Дорошенко прокомментировал «Телекритике» событие:

"При том, что «Осенний салон» старается продемонстрировать максимум белорусских галерей и художников всех направлений, в этом году экспозиция очевидно прогрессировала по сравнению с прошлым с точки зрения четкости, стройности. Работа жюри проходила динамично. Победителей мы определили не без споров но, в результате, консенсусом. Без вкусовщины.

Лично я рад тому, что среди трех обладателей главного приза – годовой денежной стипендии, соответствующей 6000 евро, оказался работающий с фотографией и переосмыслением классического авангарда Александр Веледимович, а специальным дипломом за цельность и актуальность художественного высказывания награжден Владимир Громович.

Его строгий графический проект, посвященный уничтоженным памятникам архитектуры и истории, от тех, что пострадали от талибов и так называемого Исламского государства, до погибших от рук современных застройщиков в Беларуси, произвел на меня впечатление еще год назад на ArtVilnius, где его представляла культовая минская галерея "Ў". Тема проекта Громовича более чем актуальна и для Украины благодаря как нашим девелоперам, так и рьяным декоммунизаторам".