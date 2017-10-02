В «Жовтне» пройдет новый фестиваль – «Киевская неделя критики»

Откроет фестиваль новая лента Софии Копполы «Роковое искушение», которая получила премию за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о дезертире, который после ранения попадает в пансион для девушек во время Гражданской войны в США, и является ремейком фильма «Обманутый» (1971 г.) с Клинтом Иствудом. В главных ролях «Рокового искушения» – Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Феннинг.

Также в программе дебютная работа Кантемира Балагова «Теснота», которая впервые была показана в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где драма о жизни еврейской общины на Северном Кавказе была награждена премией международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

«Сексуальная Дурга» Санала Кумара Сасисдхарана – смесь хоррора и роуд-муви о ночном побеге девушки с севера Индии в компании парня, которых согласились подвезти на фургоне двое незнакомых мужчин. Фильм был награжден главным призом Роттердамского кинофестиваля и из-за провокационной темы вызвал скандал в Индии.