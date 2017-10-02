ТЕЛЕКРИТИКА

В «Жовтне» пройдет новый фестиваль – «Киевская неделя критики»

Культура

В Киеве впервые состоится фестиваль «Киевская неделя критики». Пройдет он с 26 по 29 октября в кинотеатре «Жовтень», сообщает пресс-служба Arthouse Traffic.

В роли кураторов нового фестиваля выступили украинские кинокритики – редактор раздела «Культура» онлайн-издания «Левый берег» Дарья Бадьер, киновед и редактор раздела «Кино» издания Cultprostir Надежда Заварова, автор изданий «Украинская правда» и «Укринформ» Александр Гусев, режиссер и создатель портала Cineticle Станислав Битюцкий, которые собрали в программу четыре фильма с лайн-апов главных европейских кинофестивалей 2017 года.

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Откроет фестиваль новая лента Софии Копполы «Роковое искушение», которая получила премию за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о дезертире, который после ранения попадает в пансион для девушек во время Гражданской войны в США, и является ремейком фильма «Обманутый» (1971 г.) с Клинтом Иствудом. В главных ролях «Рокового искушения» – Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Феннинг.

Также в программе дебютная работа Кантемира Балагова «Теснота», которая впервые была показана в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где драма о жизни еврейской общины на Северном Кавказе была награждена премией международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

«Сексуальная Дурга» Санала Кумара Сасисдхарана – смесь хоррора и роуд-муви о ночном побеге девушки с севера Индии в компании парня, которых согласились подвезти на фургоне двое незнакомых мужчин. Фильм был награжден главным призом Роттердамского кинофестиваля и из-за провокационной темы вызвал скандал в Индии.

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Из программы Роттердамского фестиваля для «Киевской недели критики» также был отобран «Король» Найлз Аттали. Это психоделическая драма, основанная на реальных событиях: в 1860 году французский адвокат отправляется в Амазонию, где встречает индейцев-мапуче, которые признают его верховным правителем Патагонии и Араукании.

Утренние показы в «Жовтне» предназначены для студентов и прессы и будут бесплатными по предварительной регистрации на сайте фестиваля. На вечерние сеансы будет открыта продажа билетов. После каждого показа зрителей ждет обсуждение фильма с кинокритиком.

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В «Жовтне» пройдет новый фестиваль – «Киевская неделя критики»

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