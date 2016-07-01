В Японии нашли украинский фильм 1930 года, который считался потерянным

Украинский научный фильм «Человек и обезьяна» 1930 года, который считали потерянным, случайно нашли в Токийском киноархиве.

Об этом сообщает Ukrinform.ua, ссылаясь на страницу Министерства культуры в Facebook.

Как отметила первый заместитель министра Светлана Фоменко, кинопленка будет отреставрирована в рамках подготовки к проведению Года Японии в Украине.

Фоменко также анонсировала «перформанс к ее официальному показу».

«Человек и обезьяна» – украинский полнометражный научный фильм режиссера Андрея Винницкого. Продолжительность – 71 минута.

По данным СМИ, о фильме известно очень мало.

"Информации о фильме пока мало. В статьях украинских киноведов 1930-х буквально одно предложение, что «Человек и обезьяна» – хорошее научное кино. Считали потерянным. Сейчас ведутся переговоры с японским архивом по возврату пленки в Украину", – говорит эксперт Центра Довженко Татьяна Майборода.

Фото: here-is.com