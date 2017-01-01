В Украине выйдет собственный сериал о проблемах школьников

Компания «1+1 Продакшн» сняла украиноязычный сериал «Школа», рассказывающий реальные истории из жизни современной школы, подростков, об их отношениях с преподавателями и родителями. Его премьера запланирована на 2018 год на канале «1+1».
В центре ленты – пара молодых преподавателей, которые случайно попали на работу в одну из украинских школ. Успешная бизнес-леди Катя отправилась работать в школу учителем экономики ради того, чтобы наладить отношения с дочерью. В учебном заведении она встречается с новым преподавателем английского Алексом, и это знакомство меняет жизнь молодых людей.
Авторы «Школы», рассказывают на телеканале, много внимания уделяют актуальным проблемам школьников, с которыми они сталкиваются во время подросткового периода: «буллинг» сверстников, непонимание в семье, взятки учителям и интриги.
По словам руководителя жанрового направления «1+1 Продакшн» и креативного продюсера сериала Ксении Черной, идея такого проекта давно вынашивалась компанией, но только сейчас она нашла способ рассказать эту историю современно и актуально. "Картинка сериала будет максимально реалистичной, ведь в «Школе» все, как в жизни. Жизнь подростков, которую мы покажем в фильме, часто скрыта от занятых родителей. Социальные сети – неотъемлемая часть жизни молодежи, и мы не могли не уделить им внимания. Именно в них подростки выясняют отношения и устраивают соревнования, кто круче, а «буллинг» в соцсетях становится причиной унижения многих подростков", – говорит она.
Главные роли в сериале исполняют Яна Андреева, Никита Вакулюк, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Вероника Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский и Богдан Осадчук.
Отметим, в 2010 году в России выходил сериал с одноименным названием, который рассказывал о нескольких месяцах жизни и учебы учеников девятого класса московской школы. Одним из режиссеров выступила Валерия Гай Германика. На украинском ТВ его показывал «Новый канал». Сериал вызвал неоднозначную реакцию в обществе: многие боялись, что посмотрев его, школьники усвоят неправильные модели поведения.
Фото: Пресс-служба «1+1»
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