В Украине выйдет собственный сериал о проблемах школьников

Компания «1+1 Продакшн» сняла украиноязычный сериал «Школа», рассказывающий реальные истории из жизни современной школы, подростков, об их отношениях с преподавателями и родителями. Его премьера запланирована на 2018 год на канале «1+1».

В центре ленты – пара молодых преподавателей, которые случайно попали на работу в одну из украинских школ. Успешная бизнес-леди Катя отправилась работать в школу учителем экономики ради того, чтобы наладить отношения с дочерью. В учебном заведении она встречается с новым преподавателем английского Алексом, и это знакомство меняет жизнь молодых людей.