В Украине снимают еще одну рождественскую сказку

Госкино заключило с кинокомпанией «2016» контракт о предоставлении проекту «Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво» 32 млн грн государственной финансовой поддержки. Эта сумма соразмерна общей стоимости производства фильма.
"История, которая является продолжением веселого казацкого химородства Котляревского и Гоголя, наполнена украинским народным юмором и казацкой героикой и завернута в украинский фольклор и народную мифологию и верования", – рассказывают в ведомстве.
По сюжету, Черт заключает пари со Святым Петром, что сможет покорить и удержать до Рождества самого храброго казака Семена. Так Черт получит возможность уничтожить весь казацкий род на земле. Но на отважного казака не действуют чары и его невозможно запугать или купить.
По словам создателей фильма, современно снятая сказка о казаках способна заинтересовать украинской историей и культурой зрителей со всего мира, а также поможет молодому украинскому зрителю найти собственную дорогу в жизни с уверенностью в том, что путь героя-казака на украинской земле ждет каждого, кто защищает свободу, добро и справедливость.
Релиз фильма запланирован на конец 2018 года.
Напомним, проект ленты является одним из победителей Десятого питчинга Госкино. Режиссером выступает Михаил Костров, продюсером – Евгений Дьяченко. Сценарий же написан украинским сказочником Сашком Лирныком (Александром Власюком) по мотивам его сочинения «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід».
В ноябре госфинансирование на свой фильм «Декабрьская сказка» получил режиссер Семен Горов.