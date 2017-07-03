В Украине снимают еще одну рождественскую сказку

По сюжету, Черт заключает пари со Святым Петром, что сможет покорить и удержать до Рождества самого храброго казака Семена. Так Черт получит возможность уничтожить весь казацкий род на земле. Но на отважного казака не действуют чары и его невозможно запугать или купить.

По словам создателей фильма, современно снятая сказка о казаках способна заинтересовать украинской историей и культурой зрителей со всего мира, а также поможет молодому украинскому зрителю найти собственную дорогу в жизни с уверенностью в том, что путь героя-казака на украинской земле ждет каждого, кто защищает свободу, добро и справедливость.