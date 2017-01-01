В Украине появился свой «Оскар» и национальная киноакадемия

В частности, будет создана украинская киноакадемия, а 20 апреля состоится первая национальная кинопремия. Инициатором этого стал Одесский международный кинофестиваль.

Организаторы говорят, что миссией киноакадемии является популяризация украинского кино в Украине и за ее пределами. Прием заявлений в члены киноакадемии открывается сегодня (20 февраля) и продлится до 19 марта включительно. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн форму на сайте академии. Кандидатуры должны соответствовать трем критериям: 1. Представители киноиндустрии (граждане Украины), которые с 1991 года брали участие в создании одного или более полнометражных фильмов или трех и более короткометражных и/или документальных или анимационных фильмов. 2. Деятели культуры, искусства и кинондтусрии, которые внесли существенный взнос в развитие украинского кинематографа. 3. Меценаты и спонсоры отечественного кинематографа.

"Основная цель этой академии - профессиональное признание. Я уверен, что люди, которые создают кино - это элита нации и они заслуживают на уважение и признание", - уверен глава Госкино Филипп Ильенко.

Члены киноакадемии будут принимать участие в голосовании за победителя кинопремии в short-list каждой из номинаций. Он будет сформирован заранее членами правления, состав которого также сформируют члены киноакадемии.

"Популяризация украинского кино требует того, что нужно раскручивать наших актеров, актрис, режиссеров, продюсеров. Очень важно сделать это популярным в обществе и привлечь к этому внимание", - говорит инициатор создания украинской киноакадемии и премии Виктория Тигипко.

Национальная кинопремия будет представлена в 14 номинациях. Победители будут получать статуетку, которая называется «Золота Дзиґа». К участию в кинопремии принимаются фильмы, производство которых было совершено в Украине или в ко-продукции с Украиной. Участвовать могут фильмы, которые вышли в прокат или брали участие в кинофестивалях в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Прием заявок открывается сегодня (20 февраля) и продлится до 20 марта включительно. Для подачи заявки также необходимо заполнить заявку на сайте.

Среди номинаций - лучший фильм, лучший режиссер, лучшие актер/актриса главной роли и второго плана, лучший оператор, лучший художник-постановщик, лучший сценарист, лучший композитор, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм, лучше короткометражный игровой фильм и вклад в развитие украинского кино.

Победители кинопремии будут объявлены 20 апреля во время праздничной церемонии награждения.

Фото: ZN.ua