ТЕЛЕКРИТИКА

В Украине откроется выставка о коррупции «Серый куб»

Культура

Центр визуальной культуры и «Политическая критика» открывает выставку «Серый куб», которая стартует в пятницу, 8 сентября, в 19:00, и продлится до 8 октября.

"Феномен коррупции, который, как правило, связан с политическими или социологическими проблемами, имеет художественный потенциал, – комментируют авторы выставки. –Перефразирование, «эвфемизмы», создание тайных знаковых систем – эти формы коррупционного поведения можно воспринимать как художественные техники, которые превращают реальность в вымысел. Размещая себя между серой демократией и серой экономикой, художники следят за процессом переплетения социальной структуры и логики коррупции. Они делают ее антропологические, исторические и эстетические размеры видимыми".

Куратор выставки –  Екатерина Мищенко.

Участники и участницы: Александр Бурлака, Леон Кахане, Дана Космина, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Геннадий Попеску, Алексей Радинский, Александр Телюк, Гито Штеерл.

Архитектор выставки –  Дана Космина.

Посетить выставку можно по адресу: Киев, ул. Глубочицкая, 44, 2-й этаж.

Фото: capital.market.md

Теги

Главное в разделе

Культура

6 фактов о новом сезоне «Черного зеркала»

Культура

Умер режиссер культового фильма ужасов

Популярное на Телекритике



Дуся

Facebook извинился перед Константином Дорошенко

Дуся

Ведущую «Прямого» перепутали с уборщицей

Дуся

Журналист Иванов нашкодил у посольства России

Бизнес

Премьерный выпуск «Танці з зірками» стал лучшей программой месяца на украинском ТВ