В Украине откроется выставка о коррупции «Серый куб»

Центр визуальной культуры и «Политическая критика» открывает выставку «Серый куб», которая стартует в пятницу, 8 сентября, в 19:00, и продлится до 8 октября.

"Феномен коррупции, который, как правило, связан с политическими или социологическими проблемами, имеет художественный потенциал, – комментируют авторы выставки. –Перефразирование, «эвфемизмы», создание тайных знаковых систем – эти формы коррупционного поведения можно воспринимать как художественные техники, которые превращают реальность в вымысел. Размещая себя между серой демократией и серой экономикой, художники следят за процессом переплетения социальной структуры и логики коррупции. Они делают ее антропологические, исторические и эстетические размеры видимыми".

Куратор выставки – Екатерина Мищенко.

Участники и участницы: Александр Бурлака, Леон Кахане, Дана Космина, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Геннадий Попеску, Алексей Радинский, Александр Телюк, Гито Штеерл.

Архитектор выставки – Дана Космина.

Посетить выставку можно по адресу: Киев, ул. Глубочицкая, 44, 2-й этаж.

Фото: capital.market.md