В Украине будут вручать свой «Оскар» - «Золоту Дзиґу»

В нашей стране создается Украинская киноакадемия и учреждается национальная кинопремия.

Как сообщает пресс-служба Госкино, Украинская киноакадемия - это объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства. Основана она с целью всесторонней поддержки и развития национального кинематографа.

Инициатором ее создания выступил Одесский международный кинофестиваль. А сам процесс ее создания будет проходить при поддержке Госкино.

Церемония награждения победителей первой Национальной кинопремии состоится 20 апреля. В ведомстве подчеркивают, что это единственная в Украине премия в области кино, которая объективно отметит достижения украинских кинематографистов в 14 номинациях.

Главной наградой кинопремии станет статуэтка «Золота Дзиґа», которая символизирует стремительность, непрерывное развитие и бесконечность.

О том, какие фильмы победили на Одесском международном кинофестивале в 2016 году, смотрите в сюжете ТСН: