ТЕЛЕКРИТИКА

В шорт-лист фестиваля «Де кіно» вошло более 50 короткометражек

Культура

54 работы вошли в шорт-лист фестиваля короткого метра «Де кіно. Эпизод 2». Имена победителей будут объявлены 23 сентября, сообщает пресс-служба фестиваля.

Так, в номинацию «Фильм на мобильный телефон» попали 8 короткометражек, среди которых – «Кодовое слово «Ландыши», «Играй, чтобы выжить», «Любов, селфі та сенс існування» и др. В номинацию «Вебизод» – 15 работ (например, «8:00», «Каллиграф», «Пікнік краш!», Live. Lie. Die. и др.), в номинацию «Драма» – 9 («Кiно назавжди», «Сомниум», «Принцеса і людожер» и др.), в номинацию «Ужасы» – 7 («Дзвінок у 911», «Не дивись у вікно» и др.), «Комедия» – 15 («Fingerman», «Обід на двох», «Ні час, ні відстань або LoVe=St» и др.).С полным списком можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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В каждой номинации по три члена жюри, которые специализируются в соответствующем направлении. Сопредседатели жюри фестиваля – генеральный продюсер «1+1 продашкн» Виктория Лезина и продюсер Film.ua Group Ирина Костюк, именно они будут выбирать обладателя Гран-при. Шорт-лист сформирован по результатам голосования жюри

Обладатель Гран-при получит 50 тыс. грн, а победители в пяти номинациях – по 15 тыс. грн.

Напомним, фестиваль «Де кіно» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 Media и Film.ua Group. В этом году он пройдет 22-23 сентября в Киеве. Посетителей ожидают выступления представителей мировой медиаиндустрии, нон-стоп мастер-классы, выступления музыкальных групп, развлечения, просмотр конкурсной программы и определение победителей.

Фото: Пресс-служба фестиваля

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