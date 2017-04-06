В шорт-лист фестиваля «Де кіно» вошло более 50 короткометражек

В каждой номинации по три члена жюри, которые специализируются в соответствующем направлении. Сопредседатели жюри фестиваля – генеральный продюсер «1+1 продашкн» Виктория Лезина и продюсер Film.ua Group Ирина Костюк, именно они будут выбирать обладателя Гран-при. Шорт-лист сформирован по результатам голосования жюри

Обладатель Гран-при получит 50 тыс. грн, а победители в пяти номинациях – по 15 тыс. грн.

Напомним, фестиваль «Де кіно» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 Media и Film.ua Group. В этом году он пройдет 22-23 сентября в Киеве. Посетителей ожидают выступления представителей мировой медиаиндустрии, нон-стоп мастер-классы, выступления музыкальных групп, развлечения, просмотр конкурсной программы и определение победителей.

Фото: Пресс-служба фестиваля