ТЕЛЕКРИТИКА

В сети появился трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»

Культура

Трейлер был представляен на фестивале поп-культуры San Diego Comic-Con International. Об этом сообщает портал kanobu.ru.

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Судя по первому трейлеру, во втором сезоне оставшиеся в живых люди попытаются покинуть парк, а андроиды постараются их уничтожить. Какую роль в этом сыграют уже знакомые герои — пока что не известно. Дата выхода также пока не сообщается.

Напомним, что первый сезон сериала Джонатана Нолана вышел на экраны в октябре 2016 года. Ряд авторитетный изданий — в частности, Forbes, Business Insider, Vanity Fair, Toronto Sun, «Афиша», «Телекритика» и многие другие включили «Мир Дикого Запада» в свои списки лучших сериалов года. 


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