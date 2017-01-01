В сети появился трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»

Судя по первому трейлеру, во втором сезоне оставшиеся в живых люди попытаются покинуть парк, а андроиды постараются их уничтожить. Какую роль в этом сыграют уже знакомые герои — пока что не известно. Дата выхода также пока не сообщается.

Напомним, что первый сезон сериала Джонатана Нолана вышел на экраны в октябре 2016 года. Ряд авторитетный изданий — в частности, Forbes, Business Insider, Vanity Fair, Toronto Sun, «Афиша», «Телекритика» и многие другие включили «Мир Дикого Запада» в свои списки лучших сериалов года.



