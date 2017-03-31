В сети появился трейлер седьмого сезона «Игр престолов»

Вчера на сервисе You Tube появился трейлер седьмого сезона «Игр престолов». Канал НВО откровенно продолжает интриговать: в ролике мы видим трех претендентов на престол, но вопрос, кто в итоге займет железный трон – Серсея Ланнистер, Джон Сноу или Дейенерис Таргариен, по-прежнему остается открытым. Как говорится, делайте свои ставки, господа.