В сети появился трейлер очередного фильма по Стивену Кингу

Психологический триллер о том, чем закончилась для главной героини безобидная, казалось бы, сексуальная игра, снял Майк Фланаган – режиссер таких заметных фильмов ужасов последних лет, как «Сомния» и «Уиджи». Сценарий написал постоянный партнер всех фильмов Фланагана Джефф Ховард. В главной роли снялась прекрасная Карла Гуджино (Салли Юпитер в «Хранителях», Эбби Роудс в «Блудливой Калифорнии»).