В сети появился трейлер очередного фильма по Стивену Кингу

Следом за экранизацией «Темной башни» и новой версией «Оно», которая только сегодня вышла в украинский прокат, на подходе новый фильм по роману Стивена Кинга 1992 года – «Игра Джеральда». Вчера в сети появился первый трейлер будущего фильма.
Психологический триллер о том, чем закончилась для главной героини безобидная, казалось бы, сексуальная игра, снял Майк Фланаган – режиссер таких заметных фильмов ужасов последних лет, как «Сомния» и «Уиджи». Сценарий написал постоянный партнер всех фильмов Фланагана Джефф Ховард. В главной роли снялась прекрасная Карла Гуджино (Салли Юпитер в «Хранителях», Эбби Роудс в «Блудливой Калифорнии»).
Сам Стивен Кинг, который успел посмотреть фильм в черновой монтажной версии, назвал «Игру Джеральда» "гипнотической, ужасающей и потрясающей". Впрочем, «Темную башню» он тоже нахваливал, так что дождемся премьеры. А премьера фильма состоится 29 сентября на канале Netflix.