В сети появился трейлер нового сериала по Филиппу Дику

Появился первый трейлер нового сериала-антологии «Электрические сны Филипа Дика», в основу которого легли многочисленные произведения культового писателя-фантаста.
Известно, что каждая серия посвящена одному рассказу, среди которых знаменитые «Проездной билет», «Унылый незнакомец», «Автофабрика» и другие.
Продюсерами сериала выступили Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Рональд Мур («Боевой крейсер «Галактика») и Майкл Диннер («Подлый Пит»). Кастинг поражает воображение: кроме Брайана Крэнстона, в сериале снялись Джеральдин Чаплин («Поговори с ней», «Приют»), Лайан Каннингем (Давос из «Игры престолов»), Вера Фармига («Исходный код», «Мотель Бейтса»), Стив Бушеми («Подпольная империя»), Анна Пэкуин («Кальмар и кит», «Пианино») и другие замечательные актеры. Дата выхода сериала пока не объявлена.
Напомним, что по мотивам произведений Филиппа Дика сняты такие известные фильмы и сериалы, как «Блейд раннер», «Человек в высоком замке», «Вспомнить все», «Крикуны» и другие.