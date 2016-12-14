В сети появился трейлер нового сериала по Филиппу Дику

Продюсерами сериала выступили Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Рональд Мур («Боевой крейсер «Галактика») и Майкл Диннер («Подлый Пит»). Кастинг поражает воображение: кроме Брайана Крэнстона, в сериале снялись Джеральдин Чаплин («Поговори с ней», «Приют»), Лайан Каннингем (Давос из «Игры престолов»), Вера Фармига («Исходный код», «Мотель Бейтса»), Стив Бушеми («Подпольная империя»), Анна Пэкуин («Кальмар и кит», «Пианино») и другие замечательные актеры. Дата выхода сериала пока не объявлена.