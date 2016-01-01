В сети появился первый трейлер приквела «Чужого»

Перезапуск «Чужого» представляет собой продолжение «Прометея», поставленного Риддли Скоттом в 2012 году, и является приквелом к оригинальному фильму 1979 года, который превратился за эти годы в проверенную временем классику научно-фантастического кино. Судя по трейлеру, фильм будет страшным и кровавым. После «Прометея», который оставил поклонников франшизы в недоумении, и сообщения о том, что режиссер Нейл Бломкамп («Район номер девять») отказался от работы над пятой частью «Чужого», градус ожидания от будущего фильма мастера весьма высок.